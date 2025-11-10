《我家的熊孩子》曹政奭分享与老婆Gummy迎接二宝的温馨故事，胎名竟是「四叶草」带来的奇迹！

在 9 日播出的 SBS 综艺节目《我家的熊孩子》中，曹政奭以特别 MC 身分登场畅谈各种话题，还分享了Gummy二胎怀孕的幕后故事。

节目一开始，曹政奭就以一首歌曲炒热现场气氛，展现他体贴又浪漫的一面。



特别是即将迎接第二个孩子的曹政奭，也公开了与怀孕有关的温馨趣事，吸引众人目光。他提到，自己原本也想要二胎，但因担心妻子 Gummy 会太辛苦，一直没有开口提起。



曹政奭透露，正在拍摄电影《我和我的僵尸女儿》（港译：调教我的丧尸女儿）时，突然接到 Gummy 的电话，对方开口就说：「我们要不要再生一个？」让他当场惊讶不已。曹政奭笑说：「那时我正在南海拍摄，和她相隔很远，没想到她突然这么问，我太惊讶了，直接从座位上跳起来！之后就一切进展得非常顺利。」



他还分享了准备迎接二胎时的神奇经历。某天夫妻俩散步时，意外发现了一片从没见过的四叶幸运草；隔天 Gummy 也再度发现另一片。没想到不久后真的怀上了二胎。曹政奭因此替孩子取了胎名「四叶」，象徵幸运与幸福，也让现场洋溢著温暖笑声。



此外，他也成功在五秒内说出了老婆的五个优点：漂亮、唱歌好听、善良、厨艺好、对丈夫好！完美的给出答案，最后一脸骄傲地看向镜头！XD 更多精彩内容，香港观众可至Viu收看（《我家的熊孩子2025》EP.468）。



此前，今年7月时 Gummy 被韩媒报导已怀有第二胎，孕期已进入第4至5个月，预计将於今年底或明年初迎来家庭的新成员，网友们也纷纷献上祝福。



