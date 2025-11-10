【韓網熱門】偶像題材網漫「超殘酷出道組選拔方式」，網驚：千萬別被Mnet學去！

近日有網友分享了一部網漫裡關於偶像生存節目的設定，引起大量討論，很多人驚呼「連撒旦看了都會自愧不如」，不禁擔憂萬一被電視台拿去借鑒套用，製作成真人版的話……

這部網漫改編自網路小說，名為《想幫我家孩子出道，結果我出道了》（暫譯）。 其中對於生存節目的比賽機製介紹如下：節目會選出兩組出道隊伍，根據排名，A組成員為第1、3、5、7、9、11的參賽者，B組成員為第2、4、6、8、10、12的參賽者。 兩組在出道後的1整年裡，要以競爭對手身份展開活動，一年後根據專輯、音源、得獎記錄，以及最終投票結果進行綜合評價，最終勝出的一組才有資格成為真正的偶像團體。

也就是說，節目結束後，還要再進行長達一年的殘酷生存競爭。



韓國網友評論：

1. 哇這太刺激了，話題性一定超高

2. 起雞皮疙瘩了，完全是惡魔啊

3. 這一年期間，兩邊的粉絲都會瘋掉吧kkk

4. 而且那個排名還不是固定的，第1名和第2名會輪流挑成員組隊... 喜歡嗑關係的粉絲絕對會精神崩潰兩倍

5. 好期待這種修羅場，多巴胺亂飆、鮮血四濺、錢包陣亡，多有趣啊

6. 解散組的粉絲應該會氣到變成出道組的黑粉吧，可怕

7. 天吶，如果真有偶像生存節目借鑒這個設定可怎麼辦

8. 趕快藏起來，千萬不能被Mnet學去了

9. 這不就是WINNER和iKON嗎？

10. 如果是在現實裡，落敗組也會獲得很多粉絲，最終一起出道吧，WINNER和iKON就是這樣

11. 這讓我想到《少年24》，雖然形式不一樣，但那時也是節目結束後在小劇場表演一年、每週投票、最後再選真正出道組

12. 只有電視台的傢伙們獲勝啊kkkk...

13. 網漫一定很好看kkk雖然如果是在現實裡，第一反應肯定是破口大罵

14. 這網漫真的好看，而且是女團題材！雖然不是官方百合，但百合味超香，推推kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3983109530

