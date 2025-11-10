「然竣时代」来了！TXT成员崔然竣以SOLO之姿征战美国节目《凯莉克莱森SHOW》

人气男团 TOMORROW X TOGETHER（TXT） 成员然竣将出演美国 NBC 节目《凯莉克莱森SHOW》，以个人身分首度亮相、展现新专辑主打曲〈Talk to You〉的精采舞台。

BIGHIT MUSIC 於今天（10日）表示：「然竣将於 11 月 14 日（韩国时间） 播出的 NBC 节目《凯莉克莱森SHOW》中，以SOLO歌手身分首次登场。」





然竣当天将带来首张个人专辑《NO LABELS: PART 01》主打曲 〈Talk to You〉 的舞台表演。



▼ KBS《音乐银行》1107 的表演舞台：



这将是他第三次登上《凯莉克莱森SHOW》，此前他曾以 TXT 成员身分出演两次，而这次是首次以个人身分登场。





节目中，然竣将以独有的音乐魅力与舞台表现征服海外观众，并展现他在韩国音乐节目中展现过的爆发力与现场实力。

专辑《NO LABELS: PART 01》是一张充分展现然竣个人风格与内心世界的作品。根据韩国主要的唱片销量排行榜 Hanteo Chart 统计，该专辑在发行首日即售出 54万2660张，展现惊人销量。





另一方面，然竣所属的 TXT 目前正进行世界巡演＜ACT：TOMORROW＞持续与全球粉丝见面。

