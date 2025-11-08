李施昤「偷用前夫胚胎」女宝出生，入住孙艺真同款豪华月子中心2周花5千万

李施昤因未经前夫同意使用冷冻胚胎怀孕，一度引发争议，近日她通过IG宣布宝宝已经健康诞生，还在「孙艺真同款」超高级月子中心坐月子，2周开销高达5040万韩元，再度成为话题焦点。

李施昤本月5日於个人IG公开怀抱新生女儿的照片，并留言：「这是上帝赐给妈妈的礼物，我会让定润（大儿子）和Ssikssik（女儿胎名）一辈子幸福。」她所属经纪公司Ace Factory也在6日证实消息，但未透露具体生产时间。





除了出产消息，李施昤在IGpo出的照片也引发网友关注：画面中背景宛如五星级饭店，外部露台还设有露天浴池。 据韩媒报导，她入住的是位於首尔江南区驿三洞、多位韩国女星指定的高端月子中心，包括孙艺真、金喜善、高素荣 、李珉廷、韩佳人等明星都曾选择此地。

根据该中心官网资料，李施昤入住的房型为最高等级套房，两周价格为5040万韩元，若加购新生儿专属护理服务，还要再加600万韩元。 相较之下，韩国保健福祉部统计的6月份全国坐月子中心两周平均费用仅为366万韩元，差距高达十多倍。



李施昤於2017年与年长九岁的餐饮业商人结婚，2018年生下长子定润，今年3月离婚，却在7月突然宣布怀孕消息，立即引起外界好奇。 她当时解释，冷冻胚胎保存期限即将到期，在「所有法律关系结束时决定进行移植」，虽然前夫并未同意，但愿意独自承担一切责任。

（相关报导：韩网炸锅！李施昤离婚后植入胚胎怀二胎，网友：应援vs为什么？前夫发声明：会履行为人父的义务）

据李施昤经纪公司称，怀孕过程并未涉及任何非法程序，她的前夫后来也公开表示会履行身为孩子生父的责任。 李施昤随后分享了一些令人欣慰的消息，包括带著大儿子去美国旅行、为单亲家庭捐款，以及透露第二个孩子是个女孩、取胎名为「Ssikssik」，逐渐获得大众的支持和祝福。





