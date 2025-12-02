争议再起！李施昤晒二女儿圣诞照，网友分裂：祝福还是折腾婴儿？

女星李施昤日前公开了二女儿的「新生儿艺术照」（Newborn Art）完成版照片，再次掀起讨论。

李施昤在SNS上写道：「我们家也迎来圣诞节啦！终於收到小宝贝完成的艺术照作品，还有超美圣诞卡片和相框，会珍藏一辈子，谢谢你们~」并附上多张照片与影片。公开的照片中，李施昤的女儿戴著小圣诞帽、穿著圣诞造型服装，搭配圣诞树、礼物盒、节日装饰拍摄，画面甜到不行。 照片还制作成卡片与相框，摆放在家中各角落，非常有圣诞氛围。



不过这也在不少网友之间再次爆发出「把婴儿当成装饰品」的争议。 早前李施昤曾在SNS分享生后17天的女儿穿圣诞服装躺在圣诞装饰盒中拍摄的影片，随即引发部份网友不适：「把新生儿当装饰品拍摄太过了」、「孩子这么小就要这样折腾她吗？」、「拍这种照片只是为了满足大人的欲望罢了」等，但也有支持者表示：「这本来就是新生儿拍摄的一种正常手法，只要安全包裹好，完全没有问题」、「这只是纪念新生儿诞生的祝福照片」、「很多婴儿都会拍啊，为什么只骂她？」、「我现在很后悔当时没给孩子拍，超级可爱的」等。



当时争议发生后李施昤也在一天内删掉影片，并未公开回应。 此次她再次分享完成版照片，网友反应依旧两极：有人留言：「照片好可爱！做成卡片更感动」、「画面超温馨」; 也有人担心：「之前就有争议，这次又贴出来，应该还会有人说话」。



前不久，李施昤接受试管手术怀孕并产下二女儿，经常透过社群分享育儿日常与最新近况，粉丝也持续关注她与家人的生活。

