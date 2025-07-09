韓網炸鍋！李施昤離婚後植入胚胎懷二胎，網友：應援vs為什麼？前夫發聲明：會履行為人父的義務

演員李施昤（李詩英）近日在個人 SNS 突然宣佈已透過試管嬰兒技術，懷上與今年初離婚的前夫所生的第二胎，引發韓國網路上熱烈討論。 輿論呈現兩極反應，有人為她的決定鼓掌，也有人質疑在未經前夫同意的情況下懷孕是否合法與合適。

李施昤8日透過社群平台親自發表長文，坦承自己在婚姻期間與當時的丈夫進行試管，成功培養並冷凍胚胎，原本計劃要迎來第二個孩子。 然而兩人的婚姻也在討論離婚的過程中逐漸走向終點。 就在雙方完成所有法律手續、關係即將完全劃下句點時，李施昤才發現原先冷凍保存的胚胎即將到期。

她表示：「我無法眼睜睜看著這個胚胎被廢棄，於是最終決定接受胚胎移植。」並坦率坦言：「雖然對方（前夫）並未同意，但這是我選擇後願意承擔一切後果的決定。」她強調自己一直渴望孩子，不希望再重蹈對於長子養育過程中所懷抱的遺憾，認為現在的決定依然是最有價值的事情。

這番告白引起大批網友討論，有人為她加油打氣，認為這是一位母親深刻的決定，紛紛留言「祝你順利生產，和孩子幸福快樂」、「媽媽一定能好好養育孩子，加油」、「健康第一，母子平安」、「做過試管的都知道這個過程對女生來說有多艱辛與痛苦，怎麼可能輕易放棄」等。 但同時也有不少網友對此提出擔憂，認為「未經同意就進行移植，法律真的沒有漏洞嗎？ 太不可思議了」、「孩子也是一個獨立的生命，這樣做是否太自我？」、「如果我是前夫，會無法接受突然就有孩子誕生的事實」。



對於外界質疑聲浪，李施昤也在文中表態，「今後無論外界給予我多少責難或建議，我都會虛心接受。 並以滿懷感謝的心情對待再次找上門來的這個寶貝孩子，未來會以更強烈的責任感，好好照顧孩子、誠實生活，不讓他感到任何匱乏。」

李施昤所屬經紀公司 Ace Factory 也對此向媒體證實，確實「李施昤近期懷上與前夫所生的第二胎」，但由於涉及藝人隱私，不便再透露更多細節，盼外界給予理解與空間。

而對於是否知情與同意，李施昤的前夫則透過媒體《Dispatch》表示，確實「未同意進行第二胎懷孕」，但態度並未完全負面。 他補充道：「既然已經有了第二個孩子，身為父親，我會盡到該負的責任。 無論是懷孕、分娩還是未來育兒所需，我都會與李施昤協商處理。」他也透露，與李施昤離婚後，仍舊經常聯繫並共同照顧長子，「第二個孩子也會一樣，作為母親與父親，我們都會盡最大努力。」



李施昤2017年與年長9歲的企業家結婚，隔年誕下長子，兩人婚姻維持約8年，今年初和平離婚。 如今她在離婚後選擇單獨迎接第二個寶貝到來，這個勇敢卻也極具爭議的決定，未來將如何影響她的家庭與演藝事業，也持續受到大眾關注。

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