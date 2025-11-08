裴珍映12月来台！《BEGIN,YOUNG》粉丝演唱会12/21相约台北花漾展演空间，一起迎接新的开始

韩国歌手裴珍映（BAE JIN YOUNG）宣布将展开首次亚洲粉丝演唱会，正式开启全新旅程。这次见面会以「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT 」为主题，台北场将於12月21日於台北花漾展演空间举行，希望与台湾粉丝共度特别时光。演唱会门票与特典会票券将於11月12日下午三点於远大售票系统开卖。

裴珍映出身於韩国人气选秀节目《PRODUCE 101 Season 2》，以限定团体Wanna One成员身份正式出道。凭藉帅气的外貌、细腻的舞台表现力，迅速累积人气。团体活动结束后，他以个人歌手及演员身分展开多样发展，近年逐步建立属於自己的音乐色彩与表演风格。近期，裴珍映以个人歌手身分重新确立音乐方向，透过带著自我情感与故事的舞台，展现更加成熟的姿态。「BEGIN,YOUNG」的主题带著「从此刻开始，崭新出发」的讯息，象徵他作为艺人迈向新篇章的旅程，也代表与粉丝一同开启人生新页的特别意义。



所属经纪公司AURA Entertainment表示：「《BEGIN,YOUNG》不仅回顾初次出发的美好时光，更是与粉丝一同迎接新开始的特别瞬间。裴珍映本人为了与长久以来等待的粉丝共创珍贵回忆，亲自参与准备，希望能成为送给全球粉丝的一份特别礼物。」「这是裴珍映迈向全新阶段的重要开端，也是一次充满真挚意义的粉丝演唱会。期盼能透过这场演出，让粉丝与裴珍映共同创造属於彼此的珍贵回忆。」

官方海报中，裴珍映以时尚且成熟的形象亮相，预告将全新变身，展现全新魅力。演出内容除了音乐与表演外，还结合多样的粉丝互动设计，让粉丝能以更近距离的方式感受裴珍映特有的温暖感性与真诚交流，缔造难忘回忆。



「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT in TAIPEI」将於2025年12月21日在台北花漾展演空间登场，演唱会门票与特典会票券将於11月12日下午三点於远大售票系统开卖。特典会活动包含自拍与拍立得合照、还有签名会等多样形式，要一次让粉丝近距离感受裴珍映的真诚魅力。更多活动详情可上主办单位Union Pictures官方社群洽询。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻