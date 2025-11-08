服役中也能国威发光！车银优APEC登场「以颜值报国」后，新电影《放飞旅行团》热度高涨

电影《放飞旅行团》上映后火速冲上韩国票房冠军，连续一周稳坐宝座，背后还有一位隐藏的功臣——竟然是正在服兵役、根本无法参与宣传的「脸蛋天才」车银优！

《放飞旅行团》上映两天后，10月31日於庆州举行的 APEC（亚太经济合作会议）欢迎晚宴上，车银优意外现身主持，引发全网讨论。目前他隶属於国防部勤务支援团，原本只是支援活动，没想到APEC筹备委员会竟主动向国防部提出「想让车银优主持」的请求，经过审核后正式批准。

当天，车银优以完美仪态与稳健主持，面对包括韩国总统李在明、中国国家主席习近平、日本首相高市早苗等21国领袖代表，展现不输专业主播的气场。活动结束后，社群上疯传一句：「车银优用脸替韩国争光！」话题度瞬间飙升，也顺势把《放飞旅行团》的关键字一起推上热搜，让更多观众涌进戏院。

先前举办的VIP试映会上，更出现「宇宙级友情助攻」：BTS防弹少年团成员田柾国！平常几乎不参加电影活动的他，这次破例到场，还抱著印有车银优脸的大型玩偶，在红毯上俏皮合照，掀起爆炸话题。片商相关人士透露：「车银优对不能亲自出席试映会感到很遗憾，他说会派朋友代替自己出席，没想到竟是柾国！」让工作人员又惊又喜。

除了外部话题满点，其实《放飞旅行团》本身口碑也不俗，再加上演技派姜河那、金英光领衔主演，足以赚足影迷的视线，如今加上车银优助力，票房更显猛劲。 电影讲述四位认识24年的好友一起踏上「人生第一次海外旅行」的爆笑故事。 车银优饰演梦想成为世界顶尖DJ的角色「渊敏」，外貌出众、走到哪都是焦点，但个性天然呆、总是无意间惹笑众人。



评论指出车银优这次将自己的「脸天才」形象转化为幽默武器，完美诠释自带反差萌的角色，成功完成喜剧首挑战！



