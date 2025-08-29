「肌肉魔女」李施昤挺8个月孕肚出战马拉松，已获产科允许！曾携6岁儿登喜马拉雅山，《Sweet Home》大秀「圣诞树背肌」

演员李施昤目前怀二胎进入第8个月，突袭宣布即将挑战马拉松10公里路线，令人对她的过人能量感到佩服。

演员李施昤於28日透过个人IG宣布将参加2025雪梨马拉松：「我今天出发前往雪梨。 一直以来我都很努力进行产前运动，特别是下半身锻炼。 跑步也持续保持，并且得到了产科主治教授的允许。 这次还会有陪伴我完成全程的体能教练同行。」



她进一步补充：「怀第一胎正允的时候，我曾三度挑战半程马拉松；这次不是半马，而是10公里路线，会轻松地跑一跑。 顺便还会和正允一起旅行。」





李施昤与2017年9月与一名餐饮业企业家结婚，4个月后的翌年1月诞下第一个儿子。 时隔8年，李施昤在今年初向首尔家庭法院提交离婚调解申请，期间未经前夫同意移植了婚姻期间冷冻保存的胚胎，并在7月公开怀上二胎的消息，引发外界热议。 当时她表示对於来到身边的新生命心怀感激，强调这是她自己做出的决定，愿意承担一切重量。



其实，李施昤是演艺圈里数一数二的健身狂人、肌肉魔女，业余兴趣是健身与爬山，还曾以演员身份破格入选成为国家级拳击代表选手，但在2015年因肩伤而结束选手生涯。





李施昤在2020年播出的Netflix漫改剧《Sweet Home》里饰演消防员兼前特种部队出身的徐伊景，为让剧中一场与蜘蛛怪的追逐戏更有视觉冲击力，竟将体脂降到只有8%，一用力就鼓起的「蝴蝶状背肌」和宛如圣诞树的下背肌，可谓全剧中令人印象最深刻的镜头之一。



真的不是CG！可参考训练影片第8个：



不仅如此，李施昤还曾在2023年元旦背著5岁的儿子登顶海拔1947公尺的汉拏山，2024年9月更和儿子一起登上海拔4000公尺的喜马拉雅山，屡屡展现出异於常人的身体素质与意志，也让人对她本次雪梨马拉之旅松感到期待。





Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻