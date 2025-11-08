李施昤「偷用前夫胚胎」女寶出生，入住孫藝真同款豪華月子中心2週花5千萬

李施昤因未經前夫同意使用冷凍胚胎懷孕，一度引發爭議，近日她通過IG宣佈寶寶已經健康誕生，還在「孫藝真同款」超高級月子中心坐月子，2週開銷高達5040萬韓元，再度成為話題焦點。

李施昤本月5日於個人IG公開懷抱新生女兒的照片，並留言：「這是上帝賜給媽媽的禮物，我會讓定潤（大兒子）和Ssikssik（女兒胎名）一輩子幸福。」她所屬經紀公司Ace Factory也在6日證實消息，但未透露具體生產時間。





除了出產消息，李施昤在IGpo出的照片也引發網友關注：畫面中背景宛如五星級飯店，外部露台還設有露天浴池。 據韓媒報導，她入住的是位於首爾江南區驛三洞、多位韓國女星指定的高端月子中心，包括孫藝真、金喜善、高素榮 、李珉廷、韓佳人等明星都曾選擇此地。

根據該中心官網資料，李施昤入住的房型為最高等級套房，兩週價格為5040萬韓元，若加購新生兒專屬護理服務，還要再加600萬韓元。 相較之下，韓國保健福祉部統計的6月份全國坐月子中心兩周平均費用僅為366萬韓元，差距高達十多倍。



李施昤於2017年與年長九歲的餐飲業商人結婚，2018年生下長子定潤，今年3月離婚，卻在7月突然宣佈懷孕消息，立即引起外界好奇。 她當時解釋，冷凍胚胎保存期限即將到期，在「所有法律關係結束時決定進行移植」，雖然前夫並未同意，但願意獨自承擔一切責任。

（相關報導：韓網炸鍋！李施昤離婚後植入胚胎懷二胎，網友：應援vs為什麼？前夫發聲明：會履行為人父的義務）

據李施昤經紀公司稱，懷孕過程並未涉及任何非法程序，她的前夫後來也公開表示會履行身為孩子生父的責任。 李施昤隨後分享了一些令人欣慰的消息，包括帶著大兒子去美國旅行、為單親家庭捐款，以及透露第二個孩子是個女孩、取胎名為「Ssikssik」，逐漸獲得大眾的支持和祝福。





