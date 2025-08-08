「我独自二胎」李施昤美国旅游影片引批评：前景外国人未打码，放任儿子用餐时跑来跑去

演员李施昤近日带儿子在美国旅游并通过IG分享，其中一个在餐厅用餐的影片引起争议。

李施昤写道：「在长岛海滩这里有一家超漂亮的餐厅，如果去美国，一定要来试一次喔！明年也一定要再来这里。」影片中，李施昤和儿子、友人一起坐在餐厅户外空间的一角，背景是美丽的晚霞。 李施昤的儿子用手直接抓取食物，边吃边在桌边跑跑跳跳，由始至终没有坐在座位上，还抓著店里的遮阳伞转来转去，扭动屁股跳舞，甚至跑到其他桌子前张望。 李施昤则没有管儿子，只是友人相谈甚欢，偶尔喂儿子吃饭。

此外，前景里有另一桌客人，其中一名外国女士被拍到正面且未打码。 由於拍摄角度的关系，镜头比起李施昤，更近距离拍到了这位外国女士用餐的画面。 该女士一度看向李施昤桌，随后直视镜头，似乎意识到正在被拍摄，感到不适。



韩国很多网友留言表达批评：「感觉前面的外国人有些不悦，美丽的风景都看不进去了」、「画面里外国人的脸比李施昤还要大」、「居然没打码就PO上来，真令人惊讶」、「为什么不叫小孩坐下呢」、「完美的景色配上糟糕的餐桌礼仪」、「在餐厅最不想遇到的小孩类型」、「这样养小孩的话，何必要二胎呢？」、「儿子到处跑著吃饭、镜头拍得好像整间店都被包场了一样，到底抱著什么想法做出这种失礼的事？」「她这样骄傲地分享到网上，大概是根本意识不到自己做错了什么吧」。





目前李施昤正在准备生第二个小孩。 李施昤今年初宣布离婚，并在前夫不同意的情况下做了试管婴儿，她对此解释称：「（离婚后）当所有法律关系即将整理完毕时，恰好胚胎冷冻到期的时间快到了，所以我亲自做了移植的决定。 对方虽然不同意，但我会独自承担这个决定的全部重量。」李施昤前夫后续表示既然事已至此，他愿意尽到作为父亲的责任。

