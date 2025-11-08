听到李光洙和李先彬恋爱8年，李瑞镇问「要结婚？还是分手？」李光洙超慌张：我不会分手的！

李瑞镇超像是过年时会见到的长辈，让李光洙整个超慌张！都敬秀又在一旁笑得很开心 XD

7日播出的《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》「一日经纪人」李瑞镇和金光奎照顾的明星是 Disney+ 原创剧《操控游戏》的主演池昌旭和都敬秀（D.O.）。之后他们去 egg is coming 录制《罗暎锡的吵吵闹闹》，出演《操控游戏》的李光洙、赵允秀也到场。

李瑞镇看到李光洙就很自然地说：「我偶尔会在美容院看到你女朋友，在一起很久了吧？」李光洙说：「我们稳定交往中，已经8～9年了！」听到这些话的金光奎爆料称：「（瑞镇说）交往超过2年德化，不是结婚就是分手，瑞镇没有和人交往超过1年从。」李瑞镇淡淡地回答说：「有啦～有1年，但没有到2年。」



接著李瑞镇对李光洙说：「超过2年就要结婚了，交往很久了不是吗？怎么办呢？你打算要结婚还是分手？」李光洙惊慌地说：「这是怎样？为什么突然这样？」李瑞镇又继续说：「好啦～你看著办，分手也不会怎样，再重找个对象交往就好啦！」李光洙斩钉截铁地回答：「到底在说什么，我不会分手的！」金光奎又在一旁说李瑞镇每任都会分手，李瑞镇就说所以我现在才会一个人啊 XD



李光洙和李先彬在2016年出演《Running Man》时结缘，当时李先彬指定李光洙爲理想型而成爲话题。两人在2018年发展爲恋人，作爲演艺圈长寿情侣受到大众的支持，虽然他们很少公开放闪，但如果在节目或访谈被问到对方时，他们也不避讳提到对方。



