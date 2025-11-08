《鬼怪》《亲爱的X》李应福导演大力称赞：我一直都想跟她合作，金裕贞的演技堪称神级！

执导过《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》、《Sweet Home》等多部热门韩剧的李应福导演，大力称赞自己新作《亲爱的X》的女主角：金裕贞，毫不保留的称赞她的表现：「她从童星到反派，表现得相当完美！」

TVING全新韩剧《亲爱的X》是一部毁灭系的爱情惊悚剧，讲述一名为了逃离地狱、爬上权力巅峰而戴上假面生活的女人白雅珍（金裕贞 饰）的故事。改编自同名热门网漫，原作也在全球拥有庞大粉丝群。



近期，导演就亲自回答了观众对《亲爱的X》的种种好奇，他表示：「隐藏在华丽美貌之下、难以捉摸真心的白雅珍；对世事一无所知的富家少爷尹俊瑞（金永大 饰）；以及自称垃圾的金在吾（金度勋 饰）——三人之间错综复杂的关系让我深受吸引，这就是我决定执导的契机。」



他补充道：「我被尹俊瑞那句『为什么我会这么爱一个坏女孩？』的善良心意打动，也被金在吾那种『为了雅珍愿意牺牲一切』的无条件奉献感动。」



李导演坦言，主角白雅珍是个反派角色：「白雅珍是一个无法从笑容、语气、行动中看出真实想法的人。让观众能够投入她的情感，是我最在意的部分。」



他接著说：「我避免让剧情流於煽情或同情，而是专注在如何让观众对白雅珍的行动产生好奇与紧张感。相比原作，我让雅珍在肉体上更痛苦、心理上更动摇，这是我在演出时的重点。」



谈到金裕贞时，他也毫不吝啬的赞美：「她是我一直想合作的演员，见面后发现她的每一刻都完美无瑕。在艰难的情境下仍全身心投入演戏的模样，让我深受感动。」

他最后总结道：「从童星到反派，所有演员都展现了最精彩完美的演技合奏，尤其是金裕贞的表现堪称神级。她以蛇般的语气和毫不留情的行动，让观众在谴责与同情之间来回摆荡。」



李应福导演补充：「白雅珍的魅力将带给观众如云霄飞车般的情感体验。喜欢『重口味』的观众，若能在无剧透的情况下观看，将能获得更强的沉浸感。」



《亲爱的X》目前已於11月6日公开第1～4集，海外由HBO Max独家播出。



