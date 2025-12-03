《豆豆笑笑》李光洙因为都敬秀没戴友情戒指「大暴走」！最新进展：两人都把友情戒指弄丢了

没想到友情戒指还有最新进展！金宇彬 OS：什么呀，我是傻瓜吗？

在《豆豆笑笑》中，去墨西哥探访的李光洙、金宇彬和都敬秀（D.O.）买了友情手环和友情戒指。当时都敬秀因为没戴友情戒指让李光洙超生气，质问他：「你的戒指去哪里了？爲什么把戒指摘下来？」都敬秀结结巴巴地说：「刚刚洗手的时候...」李光洙：「你有什么心虚的事吧？爲什么把戒指摘下来？那不是很珍贵吗？难道我戴在手上是因为我是傻子吗？」这段真的超像情侣在吵架！



（相关报导：都敬秀弄丢友情手环，还没有戴友情戒指！李光洙气到大喊：你现在马上滚出我的视线 XD）

近日在《KKPP食品海外探访报告会》的展览上，展示他们的友情戒指。介绍上写著「在特奥蒂瓦坎金字塔购买的黑曜石友情戒指（光洙、敬秀遗失）」，最后竟然两人的戒指都弄丢 XD 还有网友补充金宇彬和都敬秀的 T-shirt 也遗失了。

이광수 도경수 우정반지 잃어버렸다고 잡도리하더니

최종 둘 다 분실한거 실화냐 pic.twitter.com/sG6XB4PuXI — 돋뽕 (@DODBBONG) December 2, 2025

这也让网友纷纷直呼：「啊～李光洙怎么这么搞笑」、「所以金宇彬才会先结婚」、「金宇彬一个人的时尚戒指」、「这就是友情 哈哈哈哈」、「只有金宇彬遵守礼仪」、「最终变成傻瓜的是宇彬」、「听说光洙手炼也断了嘿嘿嘿」、「金宇彬应该又用眼睛表达遗憾吧」、「怎么是这样的结局 哈哈」、「李光洙怎么能这样」、「幸好都敬秀没有弄丢自己」等等。

