聽到李光洙和李先彬戀愛8年，李瑞鎮問「要結婚？還是分手？」李光洙超慌張：我不會分手的！

李瑞鎮超像是過年時會見到的長輩，讓李光洙整個超慌張！都敬秀又在一旁笑得很開心 XD

7日播出的《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》「一日經紀人」李瑞鎮和金光奎照顧的明星是 Disney+ 原創劇《操控遊戲》的主演池昌旭和都敬秀（D.O.）。之後他們去 egg is coming 錄製《羅暎錫的吵吵鬧鬧》，出演《操控遊戲》的李光洙、趙允秀也到場。

李瑞鎮看到李光洙就很自然地說：「我偶爾會在美容院看到你女朋友，在一起很久了吧？」李光洙說：「我們穩定交往中，已經8～9年了！」聽到這些話的金光奎爆料稱：「（瑞鎮說）交往超過2年德化，不是結婚就是分手，瑞鎮沒有和人交往超過1年從。」李瑞鎮淡淡地回答說：「有啦～有1年，但沒有到2年。」



接著李瑞鎮對李光洙說：「超過2年就要結婚了，交往很久了不是嗎？怎麼辦呢？你打算要結婚還是分手？」李光洙驚慌地說：「這是怎樣？為什麼突然這樣？」李瑞鎮又繼續說：「好啦～你看著辦，分手也不會怎樣，再重找個對象交往就好啦！」李光洙斬釘截鐵地回答：「到底在說什麼，我不會分手的！」金光奎又在一旁說李瑞鎮每任都會分手，李瑞鎮就說所以我現在才會一個人啊 XD



李光洙和李先彬在2016年出演《Running Man》時結緣，當時李先彬指定李光洙爲理想型而成爲話題。兩人在2018年發展爲戀人，作爲演藝圈長壽情侶受到大眾的支持，雖然他們很少公開放閃，但如果在節目或訪談被問到對方時，他們也不避諱提到對方。



