《虚拟城市》宇宙回归！Disney+ 《操控游戏》「地表最衰外送员」池昌旭惨遭陷害入狱、都敬秀变身高智商恶人，李光洙笑喊：看剧本差点气到吐！

Disney+ 再出狠剧！凭藉《模范计程车》系列掀起国民复仇热潮的吴尚浩编剧与以《国民死刑投票》名声大噪的朴信宇导演联手打造全新动作悬疑韩剧《操控游戏》，11月5日一口气释出1到4集，让剧迷直呼：「根本是年度最爽复仇剧！」

剧情简介：从外送员到冤狱战神，池昌旭爆气开打！

池昌旭饰演原本只是想开间咖啡店的温柔外送员「朴台仲」，人生却突然被警察「外送到监狱」：还附赠一份杀人冤罪套餐！进了监狱后，他才发现这一切全是高智商天才「安耀瀚」（都敬秀 饰）的精密设计。 从此，朴台仲誓言要撕开这个「操控游戏」的假面，展开一场血性复仇。剧本由《模范的士》的吴尚浩作家操刀，导演则是拍过《白夜行》、《国民死刑投票》的朴信宇，两人联手打造高燃复仇爽剧，动作场面一个比一个狂！



导演爆料：池昌旭「肉身拼命」，每集像打电玩闯关！

早前的电视剧制作发表会上，朴信宇导演笑说：「这部剧的动作多到可以开武术学校！每一集都是新的关卡，池昌旭根本是『人形打斗机』，连替身都失业。」他更形容朴台仲这角色：「就像打不倒的英雄，一路用命燃到最后一刻。」

池昌旭自爆：编剧一句话害我失眠！

池昌旭笑说，收到剧本第一反应就是：「哇，这剧太有戏了！」但随后编剧的建议让他头痛：「吴尚浩作家对我说——台仲就像一棵树，这句话让我想了好几晚，结果拍到最后我都快变成木头人了！」说到动作戏，池昌旭自信满满：「 每场打戏都有新花样，像闯关游戏一样，绝对让观众看得停不下来！」



都敬秀首演反派：「我花4小时弄头发，就是为了看起来更坏」

都敬秀这回脱下暖男外衣，化身「恶之艺术家」——高智商犯罪设计师安耀瀚。 他笑说：「耀瀚其实本业是雕塑家，只是他雕的不是石头，是人心。」 为了呈现冷血气场，都敬秀特地「漂发、烫发、再染黑」，光是发型就搞了4小时！还跟造型师研究「恶人专属西装」，帅气中带点疯。



李光洙气炸：我演的角色太烂，人见人打！

饰演「安耀瀚VIP客户、国会议员官二代恶魔」白道庚的李光洙一看到剧本，差点原地罢演：「我真的气到想对剧本吐口水！这角色坏到让人抓狂！」不过他笑说，虽然角色渣到不行，但能跟好友都敬秀一起演戏超开心：「 原本怕太熟会尴尬，结果现场超放松，还被池昌旭和敬秀笑到NG好几次！」



同宇宙彩蛋大爆发！

最让影迷兴奋的是《操控游戏》竟与池昌旭主演的电影《虚拟城市》（2017）共享世界观！换句话说，这回可能是「操纵宇宙」正式开张。 网友嗨喊：「池昌旭这次不是被操纵，是回来硬抗对方！」

《操控游戏》共12集，目前已上线4集，节奏快、动作猛、颜值炸裂，复仇爽感直接拉满。 想看池昌旭爆肌复仇、都敬秀邪笑操盘、李光洙坏到欠揍？ 那就快打开 Disney+，准备好被这座「操控游戏」狠狠砸进坑里吧！

