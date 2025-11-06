池昌旭＆都敬秀上节目迟到！曹政奭指责「经纪人」李瑞镇，金光奎还爆：本来可以准时，但李瑞镇迟到20分

两位经纪人李瑞镇、金光奎还直接打起来？！曹政奭、池昌旭、都敬秀（D.O.）默默看戏中！

4日 YouTube 频道《清溪山汪汪Records》公开的新影片中，Disney+《操控游戏》的主演池昌旭、都敬秀作为嘉宾登场。李瑞镇、金光奎为拍摄SBS综艺《秘书镇》，当天变身为池昌旭和都敬秀的一日经纪人，两人也一起登场。

当天，曹政奭变身为「曹痣奭（조점석）」这个副角色，他表示：「今天有重要的人来，照顾他们的经纪人也很重要，等等会简单介绍给大家。」他接著说：「邀请的客人他们稍微迟到了，现在正在等待。事实上，大家也知道，这个行业里遵守时间是很重要的，但是经纪人们好像不太遵守时间。」



最先来到屋顶的是一日经纪人李瑞镇，曹政奭热情地打招呼后，李瑞镇问道：「这不是政奭吗？」曹政奭说：「误会了！经常听别人说我长得很像，但我这里有一个痣。」之后，李瑞镇给都敬秀递上一瓶水，曹政奭看到就说：「听说遵守时间对这个行业很重要，但因为经纪人们不遵守时间...」



对此，李瑞镇表示：「是我们的经纪人开车不太熟练。」试图将责任推给金光奎，还叫金光奎出来道歉！结果……金光奎说：「对不起！其实我本来可以准时来的，但是李瑞镇迟到了20多分钟。」两位经纪人互相指责、互相抓衣领，令现场爆笑不已！之前《秘书镇》公开的预告中，就有提到因为李瑞镇迟到，导致池昌旭和都敬秀的行程受到影响，原来是去录这个节目吗 XD 也期待本周《秘书镇》的播出！



而《操控游戏》讲述一直过著平凡生活的男人泰中（池昌旭 饰）某一天被卷入恶劣的犯罪案件中，他因此被关进监狱；当他得知这一切都是约翰（都敬秀 饰）策划的之后，对约翰展开报复。5日已经在 Disney+ 公开4集，之后每周更新2集，并在12月3日播出最后2集。



