从 Billboard 冠军到 Netflix 传奇：《Kpop 猎魔女团》宣布推出续集！预计2029年上线

Netflix 传出将著手制作《Kpop 猎魔女团》的续集，消息一出立刻引爆讨论。

根据彭博社和Variety等外媒5日（当地时间）报导，Netflix与Sony Pictures近日正式签署《Kpop 猎魔女团》第二季制作合约，并以2029年上线为目标进行准备。



《Kpop 猎魔女团》是由Sony Pictures制作、透过Netflix在全球公开的动画电影作品。该作於今年6月上线时掀起爆炸性反响，观看次数突破3亿次，成为Netflix平台史上观看量最高的冠军作品。



作品的热潮也延续到原声带。主题曲〈Golden〉长时间稳坐美国Billboard Hot 100排行榜冠军宝座，展现出强大的全球人气。接著〈Your Idol〉、〈Soda Pop〉等收录曲也陆续掀起话题，占据全球粉丝的播放清单。



随著第二季制作消息曝光，业界关注这是否将成为超越前作成功的全球级企划。



*延伸阅读：《Kpop 猎魔女团》HUNTR/X真人原唱登美国《吉米A咖秀》引爆关注！网赞：感动到哭、狂起鸡皮疙瘩



