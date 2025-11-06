SEVENTEEN又要推出小分队！「主唱小分队」DK、胜寛专辑正在准备中，明年1月发行为目标！

之前疑似有在偷偷剧透，也终於确定啦！SEVENTEEN 新的小分队是主唱Line的 DK、胜寛！

今日（6日）SEVENTEEN 的经纪公司PLEDIS娱乐表示：「SEVENTEEN 的 DK、胜寛以明年1月发行爲目标，正在制作小分队专辑。」而 DK、胜寛是组合内的主唱，两位成员都拥有扎实的唱功，但音色和表现方式却不同，两人组成的小分队会发行什么样的歌曲？也备受粉丝们的期待。



SEVENTEEN 在2015年以迷你1辑《17 CARAT》出道，今年迎来出道10周年，出道后组合内曾推出多个小分队。有最早开始活动的胜寛、DK、Hoshi 所属的夫硕顺（BSS）、去年6月以单曲1辑《THIS MAN》展开活动的净汉和圆佑、今年3月发行单曲1辑《BEAM》的 Hoshi 和 Woozi、今年9月发行首张迷你专辑《HYPE VIBE》的 S.coups 和珉奎。



另外，SEVENTEEN 除了正在服兵役的成员（净汉、圆佑、 Hoshi、Woozi）外，其余9人正在进行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》世界巡回演唱会。今日也宣布新的场次，明年3月7日在新加坡国家体育场、3月21日在布拉干菲律宾体育场。



