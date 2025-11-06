池昌旭＆都敬秀上節目遲到！曹政奭指責「經紀人」李瑞鎮，金光奎還爆：本來可以準時，但李瑞鎮遲到20分

兩位經紀人李瑞鎮、金光奎還直接打起來？！曹政奭、池昌旭、都敬秀（D.O.）默默看戲中！

4日 YouTube 頻道《清溪山汪汪Records》公開的新影片中，Disney+《操控遊戲》的主演池昌旭、都敬秀作為嘉賓登場。李瑞鎮、金光奎為拍攝SBS綜藝《秘書鎮》，當天變身為池昌旭和都敬秀的一日經紀人，兩人也一起登場。

當天，曹政奭變身為「曹痣奭（조점석）」這個副角色，他表示：「今天有重要的人來，照顧他們的經紀人也很重要，等等會簡單介紹給大家。」他接著說：「邀請的客人他們稍微遲到了，現在正在等待。事實上，大家也知道，這個行業裡遵守時間是很重要的，但是經紀人們好像不太遵守時間。」



最先來到屋頂的是一日經紀人李瑞鎮，曹政奭熱情地打招呼後，李瑞鎮問道：「這不是政奭嗎？」曹政奭說：「誤會了！經常聽別人說我長得很像，但我這裡有一個痣。」之後，李瑞鎮給都敬秀遞上一瓶水，曹政奭看到就說：「聽說遵守時間對這個行業很重要，但因為經紀人們不遵守時間...」



對此，李瑞鎮表示：「是我們的經紀人開車不太熟練。」試圖將責任推給金光奎，還叫金光奎出來道歉！結果……金光奎說：「對不起！其實我本來可以準時來的，但是李瑞鎮遲到了20多分鐘。」兩位經紀人互相指責、互相抓衣領，令現場爆笑不已！之前《秘書鎮》公開的預告中，就有提到因為李瑞鎮遲到，導致池昌旭和都敬秀的行程受到影響，原來是去錄這個節目嗎 XD 也期待本週《秘書鎮》的播出！



而《操控遊戲》講述一直過著平凡生活的男人泰中（池昌旭 飾）某一天被捲入惡劣的犯罪案件中，他因此被關進監獄；當他得知這一切都是約翰（都敬秀 飾）策劃的之後，對約翰展開報復。5日已經在 Disney+ 公開4集，之後每週更新2集，並在12月3日播出最後2集。



