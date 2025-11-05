南志铉因行程缺席续集，金惠奫或将接力出演《好搭档2》，成张娜拉新搭档

演员金惠奫有望成为 SBS 热门电视剧《好搭档》（《굿파트너》）第二季的新女主角。 《好搭档》第一季於去年7月至9月播出，最高收视率达 17.7%，深受观众喜爱，被誉为一部写实又温暖的律政剧。

据制作相关人士透露，金惠奫近日接到《好搭档2》女主角出演邀约，目前正进行最终协调。 《好搭档》是一部以离婚专门律师们的职场日常与人生挣扎为题材的人性法庭职场剧。据悉，金惠奫将接棒在第一季出演的南志铉，成为张娜拉的新搭档。 她将饰演一名新登场的离婚专门律师，与张娜拉所饰演的王牌律师「车恩京」一同成长，展开全新的故事线。】



第一季中南志铉饰演新人律师，与张娜拉展现了导师与徒弟间的默契。 然而由於行程冲突，南志铉最终决定不参与第二季拍摄。 编剧团队也据此重新构思剧本，将焦点放在张娜拉与新角色之间的互动与成长上。



金惠奫曾凭藉 tvN《背著善宰跑》、《御史与祚怡》、《偶然发现的一天》等作品，以活泼灵动的形象深受喜爱。 此次挑战律政剧题材预计展现更成熟、干练的一面。 粉丝们对她清晰有力的语调与干练气场充满期待，纷纷表示「终於等到金惠奫的法庭剧」。



此外，金惠奫过去与边佑锡、李宰旭、路云等多位男演员合作时都展现出了绝佳默契，被誉为「化学反应达人」。 因此，她与张娜拉在《好搭档2》中将擦出怎样的「女女搭档火花」也备受关注。除了《好搭档2》，金惠奫还有 SBS 新剧《虽然从今天开始是人类》及电影《箭木池》等作品即将推出。

《好搭档2》目前正进入最终选角阶段，预计将於明年下半年播出，拍摄工作也将在主要演员阵容确定后正式启动。

