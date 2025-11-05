BTS Jimin&柾国回归！退伍一周就出发、不可预测的旅程《Are you Sure ?!》第二季即将公开

BTS防弹少年团的智旻（Jimin）与柾国（Jung Kook）出演的Disney+综艺节目《Are you Sure ?!》第二季将於12月3日回归啦～！！！

今早（5日）BTS 官方帐号公开了《Are you Sure ?!》第二季的前导海报。这部Disney+原创系列记录了Jimin与柾国一起踏上「无法预测的友情旅程」。在去年9月於热烈回响中划下句点的第一季之后，时隔约1年3个月，两人将带著全新的故事回归。第一季在上线后42天内，成为全球Disney+上收视最高的节目（非英语圈＆戏剧类节目的排行）。本季也将以更升级的趣味性回到观众面前。

▼第一季时期的预告：



第二季中，两人在退伍仅一周后再次展开真实的友情旅行。他们只带著有限的预算与一本旧旅行书，走遍瑞士与越南各地。在为期12天的旅程中，Jimin与柾国将带来笑声、感动，以及更深厚的「真朋友化学反应」。



本季以「极简主义旅行」为概念，试图展现不同风格。两人为了自行赚取旅费而挑战各种游戏的模样，也是一大看点。突发状况中流露的真实情感，让Jimin与柾国的自然魅力更加闪耀。





第一季中深受喜爱的活动与顽皮默契也将延续。两人於瑞士与越南体验多样活动，友情更进一步；毫无修饰的日常、真诚的对话与意想不到的事件，将再次为观众带来欢笑与感动。

随著前导海报的公开，官方也释出几张「剧透剧照」以提升期待值。照片中，两人站在瑞士象徵――马特洪峰前，露出悠闲笑容；又或是在越南会安的海边搭船欣赏夜景。旅途中自然流露的模样，更加引人好奇新一季的内容。

《Are you Sure ?!》第二季将於Disney+独家公开，共8集，从12月3日至12月24日，每周三更新两集。

