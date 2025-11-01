金智媛继医生后，又有望演刑警！收到《暴风圈》编剧导演新作《刑警朴美玉》提案，正在讨论中

金智媛继医生之后，又有望演刑警！编剧和导演也是令人期待呢！

近日，有韩媒报导称，丁瑞庆（정서경）编剧《刑警朴美玉》的剧本转交给金智媛，这是以大韩民国第一位女刑警朴美玉爲原型创作的作品。金智媛的经纪公司 HighZium studio 也回应：「《刑警朴美玉》是金智媛收到提案后，正在讨论的作品之一。」



丁瑞庆编剧从电影《亲切的金子》到《赛博格之恋》、《下女的诱惑》、《分手的决心》等，作爲共同编剧参与朴赞郁导演的作品，受到全世界关注。另外，通过电视剧《Mother》和《小女子》以细腻而有深度的叙事获得好评，在最近公开的 Disney+《暴风圈》也展现独一无二的故事情节。

而《刑警朴美玉》由金熙元执导，这是金熙元继《小女子》和《暴风圈》后再次与丁瑞庆编剧合作的作品。此外，金熙元执导也和金智媛合作过《泪之女王》，能否再次合作也备受关注。



另一方面，金智媛继创下最高收视率 24.9% 而备受喜爱的《泪之女王》之后，选择《Doctor X：白色黑手党时代》作爲下一部作品。据悉，她正在准备今年年末拍摄，因此能否确定出演《刑警朴美玉》还有待观察。而《Doctor X：白色黑手党时代》改编自日剧《派遣女医X》，是「Doctor X」桂秀晶（金智媛 饰）以天才的手术实力面对不合理的现实，带来痛快感的黑色医学电视剧。



