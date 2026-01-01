短发金智媛现身《SBS 演技大赏》美翻全场！新剧《Doctor X：白色黑手党时代》预告曝光，粉丝叹：竟然要等到10月？

金智媛这次的短发和《太阳的后裔》尹明珠完全是不同的感觉！已经开始期待新剧了！

在昨晚举行的《2025 SBS演技大赏》中，金智媛以一身俐落的修身套装搭配短发造型，作为 Director's Award 的颁奖人亮相。她在台上透露：「2026年将会透过新作品《Doctor X》和大家见面。」随后，她将奖项颁给尹启相，瞬间掀起《欢乐满屋2：短腿的反击》的满满回忆杀，原来金智媛没有和尹启相一起去卢旺达，而是真的当医生啦 XD



《Doctor X：白色黑手党时代》由金智媛、李姃垠、孙贤周、金宇锡主演，改编自日剧《派遣女医X》，以凭实力说话、只靠技术证明自己的天才女医师「桂秀晶」（金智媛 饰）为中心。剧情描写她将自己流放到黑暗过去中，凭藉卓越的手术实力，痛快对抗荒谬体制，并逐步揭开医疗权力内斗、腐败与黑幕的真相，是一部医疗黑色剧。

公开的预告中，金智媛以俐落短发帅气登场，李姃垠以沉稳旁白说道：「这是一个关於一批狼的故事，在连攸关生命的医疗行为，都被金钱与权力操控的白色黑手党时代，出现了一名外科医生桂秀晶，她的另一个名字是 Doctor X。」预告曝光后立刻掀起热烈讨论，剧迷纷纷留言表示：「太期待金智媛了」、「预告太短了，再多给一点吧」、「竟然要等到10 月吗」、「金智媛短发真的太漂亮」、「已经开始期待了」、「很好奇会翻拍成什么样」、「天啊～孙贤周一出场就好期待」、「演技派阵容一定很精彩」等。



而金智媛上一次在剧中以短发造型亮相，已是10年前的《太阳的后裔》。近年她透过《三流之路》、《阿斯达年代记》、《爱在大都会》、《我的出走日记》以及《泪之女王》等多样角色，持续展现精湛演技，也让人更加期待她在《Doctor X：白色黑手党时代》中，会带来什么样的全新面貌。



