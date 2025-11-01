2PM玉泽演宣布结婚！与「巴黎恋人」明年春举办婚礼，亲笔信曝心境：将成为彼此的依靠

男团2PM成员兼演员玉泽演亲自宣布即将与交往多年的圈外女友结婚，婚礼将於明年春天在首尔举行，仅邀双方亲友低调举办。 消息一出，网上祝福如潮。

玉泽演今日上午通过个人IG公开一封亲笔信，向粉丝报喜并表达感谢之情。 他在信中写道：「一直以来珍惜并应援我的粉丝们，是我最先想告诉的对象，因此提笔写下这封信。」



他回顾出道以来的心路历程：「从19岁参加《Super Star Survival》到以2PM出道，如今已经过了19年。 能够走到今天，全都多亏了粉丝们始终如一的支持与陪伴。」

接著，玉泽演正式宣布婚讯：「我和一位长时间理解并信任我的人，约定要共度一生。 今后我们会成为彼此坚实的依靠，一起走向未来。」

他也向粉丝承诺：「未来我会继续以2PM成员、演员、以及你们的『泽演』身份努力回报大家的爱与信任。」



所属公司51k亦随后证实喜讯，表示：「玉泽演与交往已久的恋人决定共结连理，婚礼将於明年春天在首尔举行，仅邀请家人及亲近友人参加。」公司并补充，考虑到新娘是非演艺圈人士，婚礼细节将不对外公开，恳请外界体谅。

事实上，玉泽演早於2020年便大方认爱小他4岁的圈外女友，两人当时已交往3年，玉泽演入伍期间仍利用休假约会，感情十分稳定。 今年2月，有网友发现国外摄影师不慎公开了他在巴黎向女友送上戒指、疑似求婚的画面，当时便曾引发结婚传闻。 如今本人亲笔证实喜讯，让粉丝又惊又喜，纷纷送上祝福：「恭喜泽演找到永远的伴侣」「我爱的欧巴终於变成幸福老公了！」



