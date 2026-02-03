等了3年！《柔美的细胞小将3》4月播出，金高银与年下男「申驯鹿」金载原同框，心动剧照曝光！

等了3年！终於等到《柔美的细胞小将》第三季啦！

《柔美的细胞小将》改编自同名人气网漫，讲述成爲明星作家回归的「柔美」和依然只知道柔美的细胞们再次成长，像往常一样相爱的故事，是一部刺激细胞的共鸣罗曼史。

即将推出的第三季，将聚焦於历经不懈努力后，成功成为明星作家的「柔美」。从平凡上班族怀抱作家梦想出发，柔美凭藉努力与坚持站上成功巅峰，成为掳获读者芳心的浪漫小说作家。然而，事业一帆风顺的她，唯独在爱情面前依然感到困难重重，细胞们也彷佛进入暂时休眠期，没有任何令人心跳加速的变化。直到新角色「申驯鹿」登场，为柔美的生活带来全新的刺激与转折。



其中，金载原饰演唤醒柔美沉睡细胞村的关键人物「申驯鹿」，让观众期待值大幅飙升。继安普贤、朴珍荣之后，金高银这次将与金载原展现怎样的全新化学反应，也备受关注。



近日，TVING 表示：「这是刺激细胞的共鸣罗曼史，《柔美的细胞小将3》2026年4月在 TVING 与观众见面！」同时公开多张「柔美」与「驯鹿」同框的剧照，有只见有美以清爽短发造型亮相，气质更显成熟，与露出惊讶神情凝视她的年下男驯鹿形成鲜明对比，瞬间让等待已久的粉丝心动不已。



另一张两人面对面而坐的画面，彷佛描绘出略显生疏却充满火花的初次相遇场景，也让人对两人的后续发展更加好奇，就一起期待4月的到来吧～



