2026一开年SBS八大新剧阵容公开：苏志燮、安孝燮、柳演锡、金智媛、张娜拉、金惠奫男神女神全出列！

在SBS年末的演技大赏上，公开了许多2026年即将与大家见面的新电视剧作品，由金惠奫与朴所罗门的《虽然从今天开始是人类》打头阵，接下来还有更多精彩阵容，以下为大家简单说明。

＃1月16日首播《虽然从今天开始是人类》

由《背著善宰跑》的女主角金惠奫所主演的最新力作，是一位非常不一样拥有法力的九尾狐，她虽然不愿意但却阴错阳差成为人类，与朴所罗门所饰演的一位极度自恋的足球明星，将发生一连串搞笑的人鬼恋故事。

#3月播出《神与律师事务所》（暂译）

柳演锡本次在剧中将饰演一位「神与律师事务所」的代表申以朗律师，不过这名字本身就是谐音梗「与神」的意思，也暗示著柳演锡能够看见鬼神，而预告片中他出现多种不同面貌，并且有神灵附体让他完成每一场辩护，并且替已死之人平反。搭档直来直往的女主角李絮，感觉相当精彩。



#春季播出《今天也完售了》（暂译）

虽是化妆品原料公司的代表，却成了帅气又年轻的农夫安孝燮，努力在田园中钻研天然成份，某天一位开著红色超跑的电视购物女主持人蔡元彬，看上了安孝燮温室中的菇类，於是开始纠缠著他。看起来将上演一场女追男的春日恋情，剧中更出现了好久不见的金泛，令大家更期待首播。



#5月播出《帅气新世界》（暂译）

预告一开始是历史剧，林智妍所饰演的嫔妃因罪行而遭到赐死，但她却拒绝喝下毒药而直接打翻了汤碗，但最后仍被强灌汤药而死，正当弥留之际，画面却切换到现代，导演一喊卡让她回过神来，一位正在拍历史剧的无名演员却被古代嫔妃附身，她遇见了一位名为「车世界」的疯癫财阀许楠儁，两人如何从互看不顺眼而迎来帅气新世界？

#《金部长》（暂译）

苏志燮果然还是演特务最帅！由漫画改编的电视剧《金部长》，描述一位以前曾是秘密特殊要员的金部长，平时隐藏身份低调生活，并且说自己只是「戴著眼镜的大叔」罢了，但因女儿遭到绑架，让他不得不重出江湖成为最强老爸。除了苏志燮，他的战友还包含了「哈喜大叔」崔代勋以及《我的僵尸女儿》中的「雷神索尔」尹敬浩，令人期待有帅气有搞笑，又有紧张动作氛围的一部作品。



#《财阀x刑警2》（暂译）

此为续集电视剧作品，而剧中延续第一季由安普贤饰演一位FLEX的财阀三代，热爱生存游戏又拥有俐落的好身手，正式成为了警察的一分子。第一集大获好评后，原本的女主角朴智贤并未接续演出，而改由郑恩彩饰演反恐队王牌菁英，同时也是训练安普贤的魔鬼教官，两人将来到同一警局重案组联手破案。

#10月播出《Doctor X：白色黑手党时代》（暂译）

改编自日本电视剧《派遣女医》，由《泪之女王》金智媛变身天才外科医生桂秀晶，她的另一个名字就是「Doctor X」，共同演出的还有嗜财如命的仲介所长李姃垠，以及大学医院院长孙贤周。预告一公开就令粉丝们哀号：竟然需要等到10月！



#《好搭档2》（暂译）

也同样是续集的作品，由张娜拉持续担纲演出，不过原本的女二南志铉以及在剧中与张娜拉有些暧昧的金准韩则没有演出第二季。明星离婚律师车恩京仍然表现亮眼，俏丽直短发帅气依旧，不过在最后一幕却出现了她的新搭档，也就是年初有新作登场的九尾狐金惠奫！男主角也将由好久不见的朴海镇演出，令人期待

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

