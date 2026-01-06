tvN 20 周年纪念片惹议！收视冠军《泪之女王》竟整部消失！网友辣评：金智媛又有什么错

韩国有线电视台tvN迎接开台二十周年，日前官方YouTube频道发布纪念影片「2026 tvN ID：欢乐由tvN开始」，回顾历年经典作品，却引发轩然大波——因为创下该台历代最高收视率24.9% 的现象级神剧《泪之女王》，竟在影片中完全「被消失」！

这段纪念影片中，从《鬼怪》、《背著善宰跑》、《我的大叔》、《请回答1997》、《机智医生生活》到《暴君的厨师》等人气剧集，再到《花漾爷爷》、《刘QUIZ ON THE BLOCK》、《三时三餐》等招牌综艺，可说是tvN的「光荣名单」。 然而，许多眼尖观众立刻发现，2024年轰动全亚洲、由金秀贤与金智媛主演的《泪之女王》居然连一个画面都没有。



网友纷纷留言质疑：「史上收视第一的作品被省略，实在无法理解」、「至少可以放金智媛的片段吧」、「直接整部消失太过分了」。 不过也有人冷淡表示：「大概知道为什么被排除」、「被漏掉的作品又不只一部」、「金智媛又有什么错」等。



这项遗漏引发网友们的无限联想，矛头直指男主角金秀贤自去年3月起的连串争议。 当时他被爆出与已故女星金赛纶从未成年时期开始交往长达六年，虽然金秀贤方面强烈否认，并对代表金赛纶家属发声的YouTube频道「横竖研究所」采取法律行动，但舆论已一发不可收拾。



事件导致金秀贤遭多个广告商撤换，原定播出的Disney+原创剧《山寨人生》也无限期推迟。 自去年3月31日紧急记者会后，金秀贤再未公开露面，目前仍与金赛纶家属及相关频道进行法律诉讼。



截至目前，tvN尚未对纪念影片排除《泪之女王》一事做出解释。 然而，在争议风口上选择「切割」最高收视作品，已让外界强烈感受到电视台的谨慎立场。 有娱乐评论指出：「在韩国，演员的个人争议往往直接牵连作品存亡，电视台显然不愿在庆祝时刻冒任何风险。」



一部创造历史的电视剧，却因主角争议在官方历史中「被消失」，不仅让剧迷们唏嘘，也意外照见了影视圈现实与争议交织的复杂面貌，《泪之女王》的缺席成了tvN 20周年最具话题性的「空白」。

