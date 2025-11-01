「为何要为了荣华富贵而节食？」演员李章宇坦言放弃减肥：现在才感觉到真正的幸福

李章宇上网路节目时，透露最近他享受在厨房布置、做菜与洗碗的日常生活。他说：「人生这么短，吃著这么好吃的东西，为了什么荣华富贵而放弃吃呢？想到这里，就决定要放松一下，好好享受生活。」

接著他补充：「以前好像都在过别人的人生，现在才感觉真正活在自己的节奏里。最近真的很幸福～。」表示自己卸下外貌管理的压力，转而在日常中寻找快乐。



李柱升提到李章宇过去的全盛时期，说道：「那时候真的帅到不行。如果能为了幸福而放弃那个样子，那就表示你做对了。」



▼此为2012年李章宇主演韩剧《仙履奇缘 I Do I Do》时的剧照：



对此，李章宇也称赞李柱升：「他（李柱升）演得真的很好，我们同龄，但我有点嫉妒。他的演技比我好，我得承认。」接著又笑著说：「这家伙靠艺术的灵魂活著，而我靠吃饭活著。」引发现场大爆笑。

此外，李章宇也回顾著自己的过去说：「我以前好像一直在强迫自己抓住什么。虽然外型不错、人气也高，但那时的幸福并不真实。若继续执著那些，到八十岁时会觉得空虚，临终前可能会觉得自己白活了、始终过著别人的人生。」



最后李章宇笑著补充：「最近常听人说我看起来很幸福。也确实被骂得多、吃得也多呢。」以自嘲的方式，分享著自己的心情。

theqoo上的网友留言：「你不打算演戏了吗？」、「是的，除非你健康出问题，不然...选择快乐地生活是对的」、「不是胖就不能当演员，有些角色是需要大身材的」、「照顾好自己的健康吧」、「他吃得好又多，而且他自己做饭，尽量和别人分享。总之，只要他开心就好」、「没错，你不需要过著富贵的生活，你只要快乐就好了」、「就当个综艺人就好了」留言中还有一些对他外型的恶评，但也有许多人为李章宇的快乐选择而发声，一边也提醒他注意健康。

出处：https://theqoo.net/hot/3968612746?page=2

