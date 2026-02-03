大S逝世一周年，具俊晔公开泪目信「想你想到死」！韩网一片泪崩：比小说还悲伤的爱情

台湾已故艺人徐熙媛（大S）离世至今已满一年，她的丈夫具俊晔从未停止思念。 昨日（2日），他通过社交媒体发布一封亲手书写的中文长信，并为其精心筹建的纪念雕塑举行揭幕仪式，真挚情感看哭无数网友。

在手写信中，具俊晔深情写道：「会冷吗... 会热吗...哥哥我一直都很担心....」 他诉说每日的思念：「早晨在空荡荡的房间床的一角，发呆地坐著的时候，仍然分不清是现实还是梦境...期望著是梦境」 他提到前往爱妻长眠地金宝山的路上，总是泪流不止，「对不起，哥哥我展现了这么软弱的一面...但这是缓解对你的思念，的最后一个方法，希望你能理解」信件以「我们下次见面的时候，永远地... 永远地在一起吧 想你。非常想你... 想你想到死」作结，并署名「光头哥哥」和「俊俊」，展现两人间的亲密爱称。

同日，具俊晔为爱妻打造的纪念雕塑《熙媛的永恒轨道》正式揭幕。 这座雕塑作品是与台湾现代艺术家李承道合作完成的，中心设有象徵逝者的雕塑，周围环绕著九个立方体。 创作者说明，数位「九」在韩语发音中与「具（Koo）」相似，因此被设定为两人之间特殊的象徵，也是「只有彼此才懂的密码」。 揭幕仪式上，具俊晔哽咽感谢到场亲友：「以熙媛丈夫的身份，谢谢大家远道而来。 」 大S的母亲和妹妹小S目睹雕塑后当场落泪。

大S於去年2月2日在日本旅行时，因肺炎型流感猝逝，仅48岁。 遗体在当地火化后安葬於台湾新北市金宝山纪念公园。 具俊晔低调处理完所有后事，便暂停一切公开活动，数月来持续前往墓地陪伴爱妻。



这一消息传回韩国后也在韩网掀起热议，众多网友纷纷留言表示：

「从没这样真心祝福过别人的爱情，真的打从心底希望他们能幸福...... 可正因为曾那么用力地祝福过，现在反而更痛、更难过」、

「真心希望他们能一直好好的，却变成这样，直到现在都还不敢相信。 命运怎么可以这么残忍，真的太过分了」、

「明明是那么努力才再次相遇的爱情，却像小说一样，比小说还要悲伤」、

「明明不太相信死后世界，可一想到这对恋人，就忍不住希望真的有那样的地方，希望有一天他们能再相见。 虽然她已经离开我们，但希望爱的力量能让他再次露出笑容」、

「什么都不是的我都这么难受、这么不敢相信，那位留下来的人，该怎么撑过来呢......」、

「正是在最相爱的时候，却如此仓促地失去，真的让人心碎」、

「世界真的太无情了」、

「从没想过别人的爱情能让我每次看到都会这么心痛、这么难受。 真的希望凭著爱的力量，能看到具俊晔先生再次露出笑容。 虽然徐熙媛已经离开了我们，但感觉她一定能做到这一点」、

「离开得太突然了...... 连我都无法接受，作为伴侣该有多痛啊」、

「你们一定会再见面的...... 希望在那之前，俊晔先生能健康、好好地生活下去」、

「一定很痛苦吧...... 雕像真的很美」、

「明明是兜兜转转、好不容易才遇见的爱情......」、

「在最相爱的时候却这样失去，真的太令人心碎了」......等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻