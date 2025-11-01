金智媛繼醫生後，又有望演刑警！收到《暴風圈》編劇導演新作《刑警朴美玉》提案，正在討論中

金智媛繼醫生之後，又有望演刑警！編劇和導演也是令人期待呢！

近日，有韓媒報導稱，丁瑞慶（정서경）編劇《刑警朴美玉》的劇本轉交給金智媛，這是以大韓民國第一位女刑警朴美玉爲原型創作的作品。金智媛的經紀公司 HighZium studio 也回應：「《刑警朴美玉》是金智媛收到提案後，正在討論的作品之一。」



丁瑞慶編劇從電影《親切的金子》到《賽博格之戀》、《下女的誘惑》、《分手的決心》等，作爲共同編劇參與朴贊郁導演的作品，受到全世界關注。另外，通過電視劇《Mother》和《小女子》以細膩而有深度的敘事獲得好評，在最近公開的 Disney+《暴風圈》也展現獨一無二的故事情節。

而《刑警朴美玉》由金熙元執導，這是金熙元繼《小女子》和《暴風圈》後再次與丁瑞慶編劇合作的作品。此外，金熙元執導也和金智媛合作過《淚之女王》，能否再次合作也備受關注。



另一方面，金智媛繼創下最高收視率 24.9% 而備受喜愛的《淚之女王》之後，選擇《Doctor X：白色黑手黨時代》作爲下一部作品。據悉，她正在準備今年年末拍攝，因此能否確定出演《刑警朴美玉》還有待觀察。而《Doctor X：白色黑手黨時代》改編自日劇《派遣女醫X》，是「Doctor X」桂秀晶（金智媛 飾）以天才的手術實力面對不合理的現實，帶來痛快感的黑色醫學電視劇。



