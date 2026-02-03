打败全球女星登顶「最美脸蛋」！Rosé第一反应超慌！逆天颜值秘方公开，答案简单到粉丝笑：这我也做得到

Blackpink成员Rosé（朴彩英）近日登上《ELLE KOREA》封面，在接受幕后采访时，被当面恭喜获选「2025年世界最美脸蛋第一名」，她竟瞬间害羞到语无伦次，直呼：「这太丢脸了，我真的无法理解！」

在最新公开的访谈影片中，刚结束画报拍摄的Rosé被工作人员突然告知：「新鲜热辣的消息！你被选为2025年世界最美脸蛋第一名！秘诀是什么？」她先是愣住，接著捂嘴大笑：「天啊，这是什么啦？太不好意思了…我真的无法理解这件事！」随后才认真补充：「虽然觉得难以置信，但真的非常感谢。」



被问到维持绝世美颜的秘诀，Rosé的答案让全场意外——没有复杂的保养步骤，而是「每天吃好吃的东西！」她笑著解释：「因为是冬天，我最近沉迷草莓，也很爱吃鱿鱼。每天用美食填满幸福感，大概就是保持明亮笑容的原因吧！」这种「吃货美女」的日常反差萌，瞬间引发粉丝热议。



这项殊荣源自美国电影网站「TC Candler」每年公布的「全球最美脸蛋」排行榜，该评选自1990年起持续进行，Rosé在2025年12月29日公布的2025年榜单中荣登榜首，击败全球众多名人，成为最新「颜值标竿」。

消息曝光后，粉丝疯狂转发影片截图，留言狂赞：「又美又谦虚！反应太真实了」、「一边说无法理解一边笑得超甜，这就是冠军的魅力吗？」、「原来美女的秘诀是草莓+鱿鱼，我明天开始跟进！」。Rosé自然不做作的反应，再度圈粉无数。



