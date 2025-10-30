MSG Wannabe成员、饶舌歌手Wonstein认爱8年女友，女方是工作伙伴，赞其才华大放闪

饶舌兼R&B歌手、曾为限定团MSG Wannabe 成员的Wonstein，日前突发文认爱并透露交往了8年，女方名「智浩」，是工作上的伙伴。

「2018年的两只蜗牛。偷偷上传照片真的好紧张。我有多没礼貌你知道吗。当时说如果我2年内连月收入100万（韩元）都没有，就要分手。现在偶尔吵架，但吵架归吵架，智浩是从我职业生涯初期就一起合作的人，所以我们各分一半，ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ，有点不太好，很好奇等一下她发现这篇文章会有什么反应。」



「你们对我本人好像没什么感兴趣，但喜欢我们一起拍的照片呢。总之还是谢谢大家。大家应该对智浩很好奇，那就来就来聊一下吧。她是在我Gaslighting（类似情绪勒索）」之，完成了〈3 GUINEAS〉、〈X〉、〈vision〉等多种Beat的的初稿，之后也担任了〈Valentine〉MV的导演，逐渐拓展了活动领域。而这次她将以新作〈蜗牛2〉MV回归。顺带一提，Wonstein称赞她是『如今这个时代难得一见、擅长说故事的艺术家』。」



「明天给大家看（两只蜗牛）。」



Wonstein 2018年出道，从文中可知两人至少Wonstein出道时就互相扶持，生活与工作都是重要伙伴。Wonstein连发了三天放闪文，看起来像是为宣传新作〈蜗牛2〉，却又像是趁机认爱、示爱，粉丝、网友看了都感到相当甜蜜并祝福两人长长久久。

▼〈蜗牛2〉MV



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻