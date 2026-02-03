《尽管问菩萨吧》徐章勋，对被爱情蒙蔽双眼的女子，给出「最现实的建议」

在 KBS JOY 综艺节目《尽管问菩萨吧》中，公开了一名对 日本婆家&老公 感到忧心的女性故事，主持人徐章勋犀利的现实判断力再次发光。

该名女性目前居住在日本京都，因工作关系来到韩国，并申请出演《尽管问菩萨吧》。她谈及日本籍男友的各种问题时，甚至表示「连勃起障碍也让人担心」。



她特别提到，必须通过日本婆家对媳妇的评估，「得先住进那个家一年，接受是否能成为媳妇的判定」。

李寿根听后无奈地问：「那有跟他妈妈说过儿子有勃起障碍这件事吗？」徐章勋则反问：「看起来全是缺点，你到底为什么喜欢那个男人？」女子回答说：「我男朋友的眼睛和李寿根的眼睛很像。」

那么女方家庭的反应呢？女子表示：「因为住在小地方，和男友交往的事已经传开了，让人有点压力。」徐章勋直言：「以录影当天来算，你们交往还不到三个月，他根本是个陌生人。看一个人 80 天，就决定一辈子，这种事不存在。」



女子仍表示：「很害怕街坊邻居的流言……」对此，徐章勋严厉指出：「你以前也不是没跟别的男人交往过，该传的早就传了，根本都一样。」并要求她要有更清楚、理性的判断，每个疑问都能够果断地给出最现实的建议，相当厉害。

