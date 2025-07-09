歌手KCM 3月才被爆是两个孩子的爸，新消息成「三宝爸」！Rain、金正民等好友祝福

知名歌手KCM今年3月才被爆料「隐婚」三年多，且已经是两个女儿的爸，最大女儿已13岁，近日再有好消息妻子怀有第三个孩子。

*先前报导回顾：

‎〈KCM爆已是两个孩子的爸，女儿最大13岁！经济状况不佳才晚结婚，韩网祝福〉



KCM发文，宣布新歌的同时宣布有了第三个孩子：「就像今天即将发行的歌曲〈对我而言你最漂亮〉（그댄 내게 가장 예뻐요），这世上又来了一个最漂亮的礼物。这……我要成为三宝爸了。祝福我吧，好消息最先和歌曲一起公布，这首歌是听到老三的消息后，觉得妻子和家人都很漂亮、很感谢，从可爱中获得灵感制作的歌曲。一直很感谢，真的会更加努力唱歌。#对我而言你最漂亮 #老三真的吓一跳 #三个孩子的爸KCM」



和他相当要好的Rain留言：「恭喜。」曾共同组MSG WANNABE的金正民：「在一旁看著你是怀著什么样的心情制作这首歌，比任何人都清楚你有多幸福，真的恭喜你。」俞世润：「果然，看到脖子那么粗就知道。」RalRal：「恭喜！！！！」洪贤姬：「哇呜，欧巴ㅋㅋㅋㅋㅋ恭喜你果然ㅋㅋㅋㅋㅋ」来自圈内友人的祝福相当长一串，KCM也用逗趣的方式各自回覆。



▼附上〈对我而言你最漂亮〉歌词节录

「你是如此漂亮，非常非常漂亮／只是看著也会心动／比香气四溢的花朵，比晶莹剔透的宝石／对我来说，你看起来更漂亮／只想给你世上所有好东西／只想把世上所有美好的事情都给你看／现在好像坠入爱河了／一整天只想著你／世上任何话语都无法形容你／你对我而言是最漂亮的……」

▼〈对我而言你最漂亮〉MV



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