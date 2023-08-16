韩系Hip-Hop三强SIK-K、WONSTEIN与REDDY确定9/30来办趴！

Hip-Hop嘻哈迷真的要尖叫了！韩系最顶级的嘻哈三强代表歌手SIK-K、WONSTEIN与REDDY，确定将於9/30（六）晚间七点於「信义剧场 Legacy MAX」举办「2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI」！消息一出，火速让身为嘻哈一族的铁粉兴奋不已，今年绝不能缺席的PATRY就属这一场必须！尤其表演名单又是赫赫有名的SIK-K、WONSTEIN与REDDY，不少歌迷更是打趣说，这一场绝对有呼应中秋「大团圆」之意，因为当天所有嘻哈粉，都要相约从天南地北各地聚在这里，一起大团圆HIGH爆热唱！

聊到这次行程，对曾来过的SIK-K来说，堪称是从未来台的WONSTEIN与REDDY小小导游，面对开唱时台下的粉丝反应如何？SIK-K说：「每一位粉丝都超棒的！只要音乐一下，我们就能马上合为一体，充分享受音乐带给我们的震撼！因此我十分期待这次的演出，也很期待能与WONSTEIN与REDDY跟大家共度这美好时刻！」。除了准备最精彩的舞台，三人也不约而同期待品尝到美食，私下亲民零距离的他们，火锅、珍奶、鸡排、凤梨酥等都来者不拒，当然，他们也希望表演之余，能拨出时间逛逛台北，感受在地人文风情。





没有年龄限定，掳获乐迷无数，嘻哈音乐在全世界占有一席地，且历久弥新，听者总是能透过嘻哈的每个跳动音符，带起内心的澎湃，由南韩赫赫有名的顶级嘻哈三强代表歌手SIK-K、WONSTEIN与REDDY携手，订於9/30（六）晚间七点於「信义剧场 Legacy MAX」举办的「2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI」。





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