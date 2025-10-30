【韩网热门】NewJeans诉讼中尤其震惊的一点：成员家长爆内讧，反对解约竟闹上亲权诉讼

女团NewJeans在针对ADOR的解约诉讼一审中败诉。 据韩媒TVDaily报导，NewJeans成员A某的父母对於解约与否出现意见分歧，已在家庭法院进行亲权诉讼，反对诉讼的家长已被剥夺代理权。

今年4月3日的法院审理中，首次透过司法途径确认了成员家长间的分歧。 据悉，成员A某的家长之一B某担心女儿与ADOR发生法律纠纷将引发负面影响，故而在去年提交针对ADOR的「专属合约效力停止假处分申请」文件时拒绝签字。 而另一位家长C某则与女儿立场一致，主张NewJeans应脱离ADOR、解除专属合约。

由於父母两人共同拥有对女儿的法律代理权，只要其中一方不同意，A某便无法参与针对ADOR的诉讼。 因此，C某向法院提起针对配偶B某的「亲权行使限制诉讼」，要求排除其代理权。 最终，家庭法院采纳了C某的意见，意味著反对诉讼的家长已被剥夺代理权。 目前尚不清楚B先生是否提出异议。

此案的意义已超越单一家庭纠纷，显示出围绕ADOR的纷争已在NewJeans成员家庭间引发分裂。 B某为何反对女儿提告，以及为何选择对外保持沉默，也引发外界关注。



简而言之，情况如下： 未成年成员的双亲中有一方反对提告。 由於未成年人需双方家长同意才能进行诉讼，因此原本无法推进。 之后，支持诉讼的一方家长竟对另一方提起「放弃亲权诉讼」... 法院认为应尊重子女的意愿，裁定由支持诉讼的家长单方面行使亲权。

然而，这并非乐观的消息——即便父母意见极端对立、为了行使亲权对簿公堂，当事人（成员本人）仍坚持「一定要打这场官司」的立场，显示其决心相当坚定。



韩国网友评论：

1. 我看了这个也吓到了... 为什么会变成这样 ᅲᅲ

2. 这种事有必要闹到家庭破裂吗...？

3. 事到如今也不能轻易放弃吧，那就等於否定自己曾经做过的选择了

4. 真的很不可思议，竟然有人为了追随闵熙珍，让父母放弃亲权？？

5. 仿佛在看一个被邪教搞垮的家庭

6. 十个家长里怎么就只有一个人是正常的ᅲᅮ

7. 女儿抛弃爸爸，选择了假妈妈

8. 「放弃亲权」这个词的冲击力太强了，其实并不是「完全放弃亲权」，只是针对这起事件而已。 问题更大的是成员积极坚持的主观意愿。

9. 那位唯一劝阻的父母，其实也是因为大伯（哥哥）被坑了才变成这样吧

10. 别的地方有报导说，那位放弃亲权的家长，原本帮闵熙珍找了新的投资者，结果新闻先出来，闵熙珍马上放出对自己有利的「切割报导」，害关系全崩。 这之后，那位家长的立场就整个反转

11. 这事其实早就上过新闻了，连律师们都说，没离婚的情况下打亲权诉讼是非常罕见的

12. 生金蛋的鹅已经被划开了

13. 真是自作自受

