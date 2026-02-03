这是Jennie？跳伞装+「废土风」裸唇烟熏妆太破格！粉丝看三遍才认出本尊

Blackpink成员Jennie又解锁新形象！义大利高端品牌Moncler近日在官方社群发布Jennie的影片，她一改以往舞台上的精致「人间香奈儿」风格，竟以牛仔连身工装搭配护目镜，化身户外系酷妹，搭配前妆卫容，彻底颠覆粉丝想像！

影片中，Jennie身穿丹宁跳伞装，腰间系上腰带，脸上戴著复古感飞行员墨镜，整体造型充满机能感与实验性。 更引人注目的是她的「概念式妆容」——裸色系底妆搭配突出睫毛与线条感眉眼，营造出带点叛逆气息的户外主题视觉，被时尚媒体盛赞「完全跳脱偶像框架」。



影片公开后瞬间引爆社群热议，网友疯狂留言：「第一眼真的没认出来！」、「从甜辣爱豆变身山系少女，只有Jennie能这样切换」、「莫名可爱又帅气，这是什么魔法？」、「虽然陌生但超有记忆点」。 更有粉丝笑称：「Moncler到底给她喝了什么造型药水？」



Jennie已於1月30日从仁川机场出发飞往洛杉矶，参加Moncler Grenoble系列大秀。 当天机场时尚她以一身舒适又时髦的休闲装亮相，看来早已为本次品牌活动暖身。



近年Jennie不断突破形象，从优雅精品代言人到潮流实验先锋，每次亮相都掀起话题。 这次Moncler的强烈风格改造，再度证明她「什么风格都能消化」的时尚消化力。

