朴敏英将透过浪漫悬疑新剧《Siren》展现全新暗黑的魅力！网友惊讶：她是不是又更瘦了～

tvN三月全新韩剧《Siren》是一部致命浪漫惊悚剧，讲述一名拥有令人无法抗拒魅力的保险诈欺嫌疑女子 韩雪雅（朴敏英 饰），以及一名怀疑围绕在她身边的死亡事件并展开追查的男子 车宇硕（魏河俊 饰）之间的故事。

曾以tvN《和我老公结婚吧》创下历代级收视佳绩、备受喜爱的朴敏英，此次回归挑战了惊悚题材。对於与tvN再度合作，朴敏英表示：「《和我老公结婚吧》是一部获得许多喜爱的作品，我与tvN也有很深的缘分，所以心情非常开心。」她接著说：「这次将挑战我从未尝试过的惊悚类型，也很期待大家会有什么样的反应。」语气中充满期待。



剧中角色韩雪雅，是一名拥有骇人过去的女子——曾爱上她的男人全都离奇身亡。朴敏英以「把自己封在冰中的女人」形容角色，并表示：「她无法将身边发生的神秘事件归咎於他人，只能孤立自己，活在只属於自己的世界里。」



因此，她在演出时著重於角色的双面性：「在人前是自信的首席拍卖师，但独处时则回到带著阴暗气息的神秘模样。」她将悲情与冷酷并存的面貌视为演技重点。此外，她也提到声线上的变化：「这次我用了自己能发出的最低音，再加入一点气音来诠释角色。」

为了真实呈现韩雪雅所经历的情感与冲突，朴敏英不仅尝试减重，连日常生活节奏也尽量配合角色调整。随著她的热情与努力所打造出的韩雪雅一角，备受期待。



不过，网友们看到剧照还是担心的表示：「感觉朴敏英又更瘦了」、「身材管理的同时，也要保持健康才行啊」、「我真的很喜欢她以前笑起来时，颧骨饱满的模样」、「欧逆，别再瘦了」、「朴敏英真的很美，这次也期待她的表现」

最后，朴敏英谈到《Siren》的观剧重点：「建议大家在没有任何剧透的情况下，一集一集地观察发生在韩雪雅这位神秘人物身上的事件，当真相逐渐浮出水面时，一起走向秘密的核心。这部作品并不轻松，其中蕴含沉重的意义，希望大家能专心观看。」也让人更加期待《Siren》的首播。

她和魏河俊（魏嘏隽）的新鲜组合也让人非常期待！剧中，他饰演保险犯罪调查组的顶尖调查官－车宇硕，拥有敏锐的观察力与卓越的洞察力，多年来在人寿保险犯罪逮捕率方面位居业界第一。他一心致力於将那些试图将人命换取金钱的罪犯绳之以法。在追踪韩雪雅的过程中，某天他接到了一通举报电话，这通电话彻底动摇了他的理智，并使他陷入巨大的冲击之中。





tvN全新月火剧《Siren》将於3月2日晚间8点50分（KST）首播。

