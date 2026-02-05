《在你灿烂的季节》首播倒数！颜值最高三姊妹李圣经×韩智贤×吴艺珠合体，姊妹情与魅力全开

这真的是颜值最高三姊妹！李圣经、韩智贤、吴艺珠将在《在你灿烂的季节》中展现什么样的现实姊妹情，让人好期待！

MBC新剧《在你灿烂的季节》由李圣经、蔡钟协主演，讲述每天像暑假一样愉快生活的男人「灿」，把每天把自己关在冬天里的女人「兰」相遇，命运般地相遇唤醒冰冻的时间，展开不可预测的「灿烂」罗曼史。



剧中，李圣经、韩智贤、吴艺珠将饰演三姐妹宋荷兰、宋荷英、宋荷丹。三姊妹虽然各自背负伤痛，却以自己的方式努力生活。当她们同处一个空间时，冲突与相互扶持的瞬间，不仅增加真实的姊妹感，让角色层次更立体。



作为三姊妹的核心，长女宋荷兰由李圣经饰演。她曾一度崩溃，为了重建生活而将自己封闭在冬天里，不轻易向任何人敞开心扉。在奶奶金娜娜（李美淑饰）与妹妹们之间，她是维持家庭平衡的支柱，同时也处於最深的孤独之中。



次女宋荷英由韩智贤饰演，性格开朗爽快，是承担家中气氛的角色。表面看似最阳光，但在家人面前展现最真实的情感。最小的妹妹宋荷丹由吴艺珠饰演，表面上她看似最坚强，是全校第一的优等生，什么事都能自己完成，宛如「无忧的妹妹」，但这其实是她为了不被看作「可怜的小孩」而采取的生存方式。



《在你灿烂的季节里》中的三姊妹，虽然偶尔像在打仗般互相较劲，但在最需要的时刻也会成为彼此坚实的后盾。透过三位演员的默契合作，这个贴近现实的姊妹故事将带来深刻共鸣与感动。而《在你灿烂的季节里》将在20日首播，海外由 Disney+ 独家播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻