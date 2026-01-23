热门韩综《换乘恋爱4》下周还有特别篇！！未播出片段大放送，连主持人都被吓到了

《换乘恋爱4》将以献给「换乘迷」的特别篇回归，公开正片中没能呈现的删减画面，预计将再次让「换乘迷」们陷入狂热。

节目将在 1 月 28 日晚间 6 点推出特别篇，公开正片中未能呈现的未公开片段，大量释出青春男女们那些秘密又真实的瞬间。



最新公开的特别篇前导预告中，可以看到引领《换乘恋爱4》的四位MC主持人——Simon D、李龙真、金睿园与 Yura 再次齐聚摄影棚。他们一同观看 11 位入住者的幕后故事，并将面对当时未曾知晓的真相，引发观众强烈好奇。



在观看未公开画面时，Yura 忍不住表示：「这真的没办法播出啊。」流露出对出演者故事线的惊讶。此外，在已知 X (前任) 公开与最终情侣结果的此时，再回头重温青春男女们的初次相遇与最后选择，能更立体地看见情感脉络与变化，也将让观众发现入住者们截然不同的魅力，令人期待。



《换乘恋爱4》透过回顾分手恋人们的过去、现在与未来，传递出面对各种形式的爱情与离别时，所需具备的成熟态度，每周都带给观众共鸣、眼泪与心动。在 X 与 NEW 之间挣扎的青春男女，最终勇敢直视自己真实的内心，为彼此的幸福送上祝福、努力做出最好的选择，这些面貌也获得了众多观众的应援。



凭藉戏剧性十足的叙事引发高度投入的《换乘恋爱4》，自首播以来便席卷各大 SNS 即时趋势，每周稳居话题榜单，更连续 15 周荣登「每周付费订阅贡献者数」第一名，创下亮眼成绩。

TVING《换乘恋爱4》特别篇，将於 28 日晚间 6 点正式公开，目前全集数皆可在Viu上观看。



