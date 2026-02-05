这对夫妻组合令人期待！新剧《现在不是出轨的问题》金憓秀＋金智勋确定出演夫妻

曾演出《恶之花》《亲爱的X》《鬼宫》等作品，不管长发或短发都有不同魅力的性格男演员金智勋，确认将接演Coupang Play电视剧集《现在不是出轨的问题》，而今日也公开了将与他搭档演出夫妻的是演技派女星《信号》金憓秀。

演员金智勋所属公司今日表示，金智勋将演出Coupang Play的剧集《现在不是出轨的问题》，每部作品都突破自己的极限，进行不同的演技变身，想必这次金智勋将再度展现强烈的存在感。《现在不是出轨的问题》剧情描述一对出卖著自己幸福家庭的人气网红夫妻，与正在进行泥泞不堪的离婚诉讼中的邻居夫妻，连不伦出轨这样难以承受的秘密，都变得微不足道，却引发暴走连锁效应。是一部典型黑色讽刺喜剧。



金智勋在剧中饰演「在洪」一角，也是「庆熙」（金憓秀饰）的老公，由於妻子相当成功，也让他长期生活在妻子的阴影之下。演技已深受大众肯定的金智勋，将呈现出人物之间的欲望，逐渐走向极端化的叙事中，他将展现压倒性的存在感，引领剧情发展。金智勋不仅在电视剧，也曾在综艺节目中受到观众们的喜爱，平时也常常透过SNS与粉丝们互动，本次将再度拓展自己的戏路。



去年金智勋曾演出SBS《鬼宫》及Prime《蝴谍效应》，也特别演出Netflix电视剧《许愿吧精灵》，以及TVING的《亲爱的X》，tvN电视剧《不幸的幸会》，也参与了Netflix的综艺实境节目《犯罪现场第五季》，可说是相当辛勤工作的一位演员，在2025年相当活跃，以不同角色与题材跟观众们见面。2026年金智勋也将以《现在不是出轨的问题》来呈现新魅力。



