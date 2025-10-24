SBS《The Show》爆「永久停播」！13年画下句点、只剩最后3集，网哀叹：糊团唯一出头机会没了

韩国音乐节目《The Show》即将走入历史。 据韩媒《Star News》24日独家报导，SBS funE音乐节目《The Show》将於11月11日播出最后一集后正式结束，结束长达13年的播出历程。

《The Show》是SBS有线频道SBS funE代表性的音乐节目之一，自2011年4月开播以来，多达40位以上K-pop偶像曾为该节目担任MC。 节目自第4季起增设音乐榜单排名，成为中小型经纪公司偶像团的重要曝光舞台。



韩国的音乐节目通常在每年下半年因应各种音乐节、活动、颁奖礼而短暂停播，翌年上半年再度复播。 然而，《The Show》此次并非季节性休播，而是确定「永久停播」仅剩最后三集，令粉丝与业界相当惋惜。



有分析指出，近年K-pop产业结构改变，大型企划社的偶像团已不再依赖传统打歌节目进行宣传，中小型企划社则碍於成本压力无法长期出演，使节目难以维持原有规模。 作为三大台及有线台的代表性打歌节目之一，《The Show》曾是许多中小型团体首次获得「一位」（冠军）的舞台，如今随著节目告终，粉丝感叹「糊团出名的机会又少了一个」。



