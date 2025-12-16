人气恋综《换乘恋爱4》上演修罗场！允宁与在亨的好友「换乘」掀网上热议，元奎＆智贤争吵成本集高能！

人气恋综《换乘恋爱4》上周到日本旅行，制作组向所有出演者公开谁和谁是前任情侣，而贤智带两位前任出演，让所有人都超震惊！最新公开的15集中，出演者们与前任进行近距离交流，情感线出现复杂情况：有人解开误会、有人动摇、有人更坚定想跟新人发展、也有人和前任激烈争吵！

允宁与在亨解开误会，过去竟然与在亨的好朋友「换乘」掀起热议

允宁和在亨因年轻时不擅长谈恋爱，分手后也不断积累误会和埋怨。在日本的初夜，在亨表示只希望允宁能幸福，允宁提到当时以为在亨不希望他幸福，这6年来一直觉得在亨到最后都很自私，两人终於把话说开，最后还拥抱和解，让金睿园看到都跟著流泪QQ



但对於允宁和在亨分手的三个月后，和在亨的好朋友在一起（当时在亨在当兵），也在韩网掀起热议，韩网友：「已经谈完换乘恋爱了，爲什么还要出来」、「吓死我了」、「是我最不能理解的类型，怎么能和男朋友的朋友交往呢」、「这一季各方面都是传奇」、「爲什么非要和男朋友的好朋友交往，甚至到现在都不知道那有什么错，这让我很震惊」、「不是，我不是想看到这么现实的换乘」、「不是不可以，但是有必要做那种选择吗」等等。



智妍入住后第一次传讯息给宇珍，但...最后又引起矛盾

这段公开的时候主持人们都超惊讶，连宇珍收到都表示：「不敢相信会收到这样的讯息！」因为智妍之前没有想要复合的想法。之后宇珍跟智妍说他和敏京约会后有点心动，但第一顺位依然是智妍，宇珍说：「为了让你信任我，所以才会提前告诉你！」但...这却让智妍不开心说：「如果你想要和我复合的话，我希望你的心里只有我！」两人最后又不欢而散！



伯贤、有植与贤智形成微妙的氛围

本来以为伯贤和允宁可以顺利发展，但在公布前任影片后，他...似乎又动摇，他和贤智对话时还一直有肢体接触，让许多观众看了很傻眼。而贤智终於传达自己的心意：「来日本之前，对我来说排名第一是伯贤，但现在开始对我而言第一就是你。」



元奎和智贤鬼打墙激烈争吵成为本集高能

元奎和智贤又为过去的事情大吵，元奎：「所以你根本没有想要和我复合的意愿？」智贤马上打断他说：「我以为你已经改变了，但就我们分手的原因来看，我确认你的想法完全没有改变。」从对话看来，他们的性格、价值观都很大的不同，这集更把智贤气到直接离开，元奎又把她拉回来说：「呀～朴智贤，不要就这样走掉。」一直在鬼打墙的他们，究竟还有可能复合吗？



在首尔一直很辛苦的敏京也以更加安逸的面貌面对有植，接受现在的状况，展现成熟的面貌。下集女嘉宾要与前任选的男嘉宾约会，他们之间的关系会有什么样的变化？还会有新的女主演者吗？别错过之后的播出！《换乘恋爱4》逢星期四深夜在Viu上架。

