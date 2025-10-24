第二季到底何时来？《语意错误》CP又发糖！朴宰灿送朴栖含&裴仁爀咖啡车

还记得2022年播出的超人气BL剧《语意错误》吗？虽然第二季还没有下落，但两位主演CP朴宰灿和朴栖含又发糖了！

目前正在拍摄《给你宇宙》的朴栖含，日前IG限时动态透露朴宰灿替他和裴仁赫送上了咖啡车。咖啡杯套与咖啡车上写「宰灿弟弟请客！裴仁爀&朴栖含哥哥们！为《给你宇宙》团队加油！」、「为裴仁爀、朴栖含哥哥，还有《给你宇宙》团队应援！」，朴栖含特地拍下鞠躬照感谢朴宰灿「谢谢宰灿啊」、「感谢招待宰灿啊」。



而裴仁赫的照片才能看到咖啡车全景，左边有裴仁赫照片的展版写「有甜甜的饼干！」，右边朴栖含照片的展版写「喝点冰凉的饮料加油吧！」裴仁赫感谢朴宰灿：「宰灿儿赞……」



有趣的是，有网友发现咖啡车上摆的相框，有朴宰灿的照片！看来朴宰灿也知道这两个哥哥疼爱他，才放上了自己的照片吧XD！



朴宰灿和朴栖含2022年合作《语意错误》到现在，仍被许多观众视为「韩腐（韩BL）天花板」，从导演到两名主演对第二季的看法都很正面，可惜等到朴栖含退伍到现在也推出了几部新作，还没有第二季的下落。



而朴宰灿和裴仁爀是因去年底开播的《入住汉阳》（Check-In 汉阳）结为好友。说到《入住汉阳》，朴宰灿今年在剧终后受访，透露朴栖含看了《入住汉阳》后传讯息告诉他「很有趣」呢！



想不到没过多久换朴栖含和裴仁爀要合作了，两人和卢正义共同主演《给你宇宙》，朴宰灿刚好也能一起送咖啡车给两名亲爱的哥哥！

