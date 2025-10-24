【韩网热门】所属社无奈发声：朴春目前状态不稳，已无法管控！

朴春突然在SNS上公开宣称要告前东家YG娱乐代表梁铉锡，消息震撼韩娱圈！更令人意外的是，就连她的现所属公司D-NATION也坦言——「我们也控制不了她」。

根据韩媒《体育京乡》独家报导，朴春方面相关人士受访时表示：「朴春现在的状况，我们也无法管控（原文用了control）。」同时朴春现在的所属社发表官方声明称：「与2NE1活动相关的收益结算早已全部完成」，并强调：「朴春在SNS上公开的那份控告书，实际上并未被正式提交受理。 朴春目前已暂停所有活动，专心进行治疗与休养我们会尽全力让艺人恢复健康。」



韩国网友评论：

1. 经纪公司终究只是公司而已，怎么可能「控制」她。 家人都不行、成员也不行啊

2. 老实说，一个成年人怎么可能 24 小时被管控......

3. 她都四十岁了，经纪公司又不是家人，怎么可能无微不至照顾

4. 有经纪公司还变成这样也很神奇，太放飞自我了吧，看起来就像普通人，别再给别人添麻烦了

5. 直接让她住院治疗吧

6. 她不是还在YG吗？ 太可怜了，被骂成那样，精神状况当然会崩。 希望她能好起来

7. 我觉得公司应该也试著帮她复出过吧？ 像她这样知名的艺人都有这种状况，就表示失控状态持续很久了。 讲「应该帮她」的人根本没带过病人，根本不懂有多难

8. 她现在不是YG的艺人了吧？ YG只负责巡演那边的事，正式的个人经纪约是另一家公司签的

9. 感觉家人也帮不上忙了......

10. 这次真的连公司员工都好可怜......

11. 她曾是我最喜欢的成员，真的让人心疼

12. 家人都可能做不到，怎么强制送去住院？ 除非威胁手段

13. 家人应该出面送去精神病院才对吧？ 虽然四十岁了，但如果她是病人，总得想办法送医啊，不能就这样放著不管

14. 精神疾病又不是想控制就能控制的，除非强制收治，不然谁都没办法，就算是家人也一样

15. 拜托别再讲什么「送精神病院」了，强制入院哪那么容易？ 没带过病人就别乱说

16. 她的现公司 D-NATION 在八月的时候就说过：「朴春因医师建议需要充分休养，因此无法继续参与2NE1后续行程。」她早就不是YG的人，也没在巡演了，不懂的人不要乱留言

17. 我妈是精神分裂症患者，我真的懂。 就算全家亲戚都帮忙也很难带她去看病。 即使住进封闭病房，也不能待太久，很快又得出院。 这制度本来就不允许长期关著

18. 所有网民都是加害者

19. 那像这种人要怎么办？ 她又不觉得自己有问题，也不吃药，只能一直这样下去吗？ 身边的人也太辛苦了

20. 就算家人也难做到24小时照顾，父母年纪大了、兄弟姊妹也有各自家庭，能怎么办？ 精神疾病最重要的是本人要愿意吃药，可是那超难

21. 不过...... 不管怎样，还是得有人照顾她吧......

22. 她如果不愿意接受治疗，家人也不能强制送医。 法律早就改了，现在没那权利。 家人都劝不动了，经纪公司又能怎么办？ 结果她一直这样伤害其他人，真的让人很无力......

23. 老实说，公司还特地出来解释，感觉有点冷淡...... 不能多保护她一点吗？

24. 希望她能好好接受治疗

原文：https://theqoo.net/square/3962119719

