【影片】SEVENTEEN服役成员「圆佑&净汉」出席重要场合，没了队长连打招呼都不会了XD

人气男团 SEVENTEEN 正在当兵中的成员净汉和圆佑，「久违的团体问候、显得有点笨拙」的经典片段，在网上引发热议～。

这场2025年大韩民国大众文化艺术奖颁奖典礼，於10月23日下午在首尔中区国立剧场的海鸥林剧场举行。当天，净汉与圆佑出席典礼并发表感想，更加帅气的面孔令粉丝们都大为吃惊。（其他成员们因为正在海外巡演，所以由他们两人代表出席）



▼影片05:04处。



本来准备要回到原站位，主持人让他们喊一下口号

净汉：Say the name

净汉、圆佑：SEVENTEEN

净汉：以上是...

圆佑：大家好～

净汉：不是，什么啊...（小小声碎念）（大前辈东方神起在后面憋不住笑容XD）

圆佑：以上是 SEVENTEEN 谢谢大家～





网上反应：「果然没有队长是不行的～」、「太没默契了，哈哈哈」、「这不是小分队JXW吗？呵呵」、「S.COUPS（队长）一定很快就会知道的」、「他们当兵中还那么帅，真的很自律呢」、「团队又有新笑话可以笑一整年了」

「大众文化艺术奖」是大众文化艺术领域中最具权威的政府奖项，旨在表彰对韩流扩散及产业发展作出贡献的大众文化艺术人士与团体，获得总统表彰的殊荣。

