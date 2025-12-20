从恋人到夫妻携手走过 10 年！申敏儿、金宇彬今天结婚，爱情终於修成正果

申敏儿与金宇彬携手走过长达 10 年的岁月。这份信任与爱情，终於在今天（20日）迎来美好的结果，两人正式共组家庭。

20 日，申敏儿与金宇彬在首尔中区新罗酒店举行婚礼，只邀请双方家人、亲戚及少数至亲好友出席，在低调温馨的氛围中完成终身大事。

申敏儿（1984年生）和金宇彬（1989年生）两人相差 5 岁，因拍摄广告结缘，於 2015 年开始交往，在演艺圈中罕见地维持了长达 10 年的公开恋情。



交往期间，金宇彬曾被诊断出罹患鼻咽癌，而在这段艰难的治疗过程中，申敏儿始终陪伴在侧，成为他最坚实的后盾。两人的人生步调也十分相近，长期投入公益捐赠，价值观与各方面相当契合，最终携手走向婚姻。

本次婚礼由金宇彬的挚友、演员李光洙担任主持。原本备受期待的祝歌，将由曾与两人一同出演 tvN 综艺节目《豆豆笑笑》的 EXO 成员都敬秀（D.O.）献唱，但他当天需出席「2025 Melon Music Awards」，最终未能成行，令人感到惋惜。



婚礼以低调进行。尽管是华丽的顶级明星夫妻，两人仍亲手制作手工喜帖，展现满满诚意，获得外界祝福与应援。喜帖上以手绘方式呈现新郎新娘的模样，令人莞尔一笑。



10 年来，两人以恋人身分守护彼此的信任与爱情，在各自作为韩流明星坚守位置的同时，也维持稳固的伴侣关系。众人衷心祝福这对佳偶未来充满幸福与喜悦，粉丝们也纷纷送上诚挚的祝贺。

更值得一提的是，这对「天使夫妻」也始终如一地持续著温暖的善行，他们长期投入捐款与公益活动，在今年年末再次向多个弱势族群机构捐出总计 3 亿韩元的善款，包括翰林烧伤基金会、首尔峨山医院、Good Friends等相关机构，将爱心送往需要帮助的地方。



