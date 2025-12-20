辛辣预感！史上首部「母子同住」恋综《合宿相亲》元旦开播，准婆婆 VS. 准岳母第一线「观战+谈判」

韩国恋综再进化！SBS推出史上首部「母子同住」新概念实境秀 《放生子女企划：合宿相亲》（以下简称《合宿相亲》），将於 2026 年元旦震撼登场。 节目集结 10 位想结婚的单身男女，以及 10 位急著把孩子「嫁娶出去」的母亲，展开6天5夜的窒息式同居。

「我结婚还是你结婚？」母子矛盾大爆发

这是一部充满「超现实感」的恋爱实境秀，母亲们将坐在第一排「摇滚区」直击子女的约会恋爱现场。 当亲眼看到心头肉被冷落或拒绝时，母亲在镜头后偷偷拭泪，而孩子则对母亲感到愧疚。 除了恋综必备的暧昧与多巴胺，节目更挖出了亲情与爱情拉扯间最真实的笑与泪。

在爱情面前，再乖巧的孩子也可能瞬间变脸。 节目记录了各种写实冲突：子女坚持要找「长在自己审美点」的人，妈妈则吐槽「长相不能当饭吃」。 当母子眼光出现严重分歧时，现场火花四溅，甚至爆出失控对话：「既然你这么喜欢，那妈你去结好了！」、「妈，结婚的人是我耶！」

这群以结婚为目标的男女，讨论话题早已超越年龄、职业与学历，更深入探讨「薪水谁管」、「何时生小孩」等细节问题，展现出前所未见的「极现实主义」价值观磨合。



准岳母 VS 准婆婆：火药味十足的条件大战

节目的最大看点，莫过於母亲们之间尖锐的心理战。 为了替孩子争取理想对象，准岳母与准婆婆们亲自上阵，围绕结婚条件接连抛出直球提问：「年薪多少？」「家里没欠债吧？」辛辣盘查让在场年轻人听得冷汗直流。 也有母亲不满意孩子的选择，私下暗中运作想撮合自己相中的对象！

黄金主持阵容：理性与感性的激荡

《合宿相亲》由徐章焄、李枖原、金曜汉担纲主持。 徐章勋自称「恋综狂粉」兼正确婚姻生活专家，将以婚姻过客身分给予冷静分析; 「最强童颜三宝妈」李枖原则化身性格直爽的「超强 T 人（理性派）」，提供一针见血的毒舌建议; 而拥有两位妹妹的金曜汉，则代表「国民哥哥」视角，结合三方观点带领观众深入这场甜蜜又杀气腾腾的相亲世界。



《合宿相亲》将於 2026 年 1 月 1 日晚於 SBS 首播。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻