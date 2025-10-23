黄旼炫将在12月20日退伍！将以热血校园剧《流氓读书会》第二季回归，明年上半年开始拍摄！

期待《流氓读书会》第二季！一定要原班人马回归啊！

今日（23日）据韩媒体育朝鲜报导：「人气爆棚的《流氓读书会》将以第二季回归，黄旼炫退伍后，预计在明年上半年投入拍摄。」对此，黄旼炫的经纪公司Pledis娱乐表示：「正在讨论中。」据悉，《流氓读书会2》方面正在按照黄旼炫退伍后的日程准备拍摄。



由黄旼炫、韩智恩、车禹闵、李宗贤、申帅贤、尹相贞主演的《流氓读书会》，改编自同名人气网路漫，讲述少年尹佳敏（黄旼炫 饰）一心想认真读书，但是他的才华只在打架上，为了追寻读书梦，他在全国最差的流星工业高中组建「学习小组」后，开始准备入学考试。公开后反应非常热烈，《流氓读书会》连续5周占据 TVING 新付费加入贡献者数第一位，不仅在国内，在海外受到许多观众喜爱，因此对第二季制作的关心也非常火热。



而黄旼炫现在作爲社会服务要员代替服役，将於12月20日退伍回到粉丝身边。日前他已经收到多部作品邀请，还确定和SHINee珉豪、ALLDAY PROJECT Annie 一起担任12月31日举行的《MBC歌谣大祭典》主持人。



